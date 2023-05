Football : Le Sénégal champion d’Afrique des Nations U-17

Le Sénégal a encore démontré sa suprématie sur le football africain, le vendredi 19 mai 2023 au stade Nelson Mandela. En battant le Maroc (2-1) en finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, les Lionceaux remportent ainsi leur premier titre dans la compétition. C’est le cinquième sacre continental pour le Sénégal. En 16 mois, le pays de la Teranga a remporté la Coupe d’Afrique des nations 2021(CAN) au Cameroun, la CAN de Beach Soccer, le CHAN, la CAN U-20 et maintenant la CAN U-17.Le prochain défi des jeunes sénégalais sera la prochaine coupe du monde de la catégorie. Les quatre meilleures équipes (demi-finalistes) du tournoi à savoir, le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso, et le Mali, défendront le football africain à la coupe du monde des U-17.

Alassane KERE