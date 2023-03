Franck Lassina Traoré (attaquant des Etalons) : « Je suis le seul étranger à être resté au Shakhtar Donestsk »

Après plus d’un an et demi d’absence, Franck Lassina Traoré retrouve la sélection nationale pour la double confrontation face au Togo, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. Très ravi de retrouver le groupe, l’avant-centre des Etalons affirme être le seul joueur étranger à avoir accepté rester au Shakhtar Donestsk malgré la guerre en Ukraine.

Le 28 septembre 2021, Franck Lassina Traoré est touché au genou droit lors d’un choc avec le Néerlandais, Denzel Dumfries, à la faveur de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue européenne des champions face à l’Inter de Milan. Avec au moins 9 mois d’indisponibilité, cette blessure est venue freiner l’élan de progression de l’avant-centre des Etalons, qui avait démarré sa saison tambour battant avec des statistiques impressionnantes. A la faveur des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, Franck Lassina Traoré retrouve enfin la sélection nationale après plus d’un an et demi d’absence, pour la double confrontation contre le Togo. « Je me sens bien. Je suis content de retrouver la sélection nationale parce ce que ça fait un bout de temps. C’est toujours une fierté de venir défendre sa patrie et j’avais hâte de revenir et de me fondre dans le collectif », a laissé entendre le numéro 9 des Etalons. Avant de revenir sur sa longue période de blessure : « Ma période de blessure a été très difficile. C’était un long processus. Mon club m’a beaucoup soutenu. Le soutien de la fédération et également de mes coéquipiers en sélection m’a permis de surmonter ce mauvais moment. Dieu faisant, j’ai pu m’en sortir. Elle est derrière moi maintenant ».

Très triste de ne pas pouvoir disputer la CAN 2021 au Cameroun, Franck Lassina Traoré dit avoir soutenu à fond ses coéquipiers. « J’étais fier de mes coéquipiers à la CAN. Mais il faut avouer que j’étais qu’à même triste parce que je tenais à disputer cette CAN camerounaise », a-t-il reconnu. Pendant sa période de convalescence, des jeunes ont intégré le groupe des Etalons. Pour le sociétaire du Shakhtar Donestsk, c’est la procédure normale des choses. « Le groupe évolue bien. Nous avons des jeunes qui jouent dans de bons championnats. Dès leur arrivée, ils ont su saisir leur chance. Il y a aussi ceux qui viennent d’intégrer le groupe. Je suis convaincu que très vite, ils vont se fondre dans le groupe », est-il convaincu. Avant d’ajouter : « Mon objectif avec les Etalons, c’est d’apporter ma petite expérience et surtout la confiance devant les buts tout en essayant d’en marquer beaucoup. Il faut marquer mon retour en inscrivant au moins un but à Marrakech. Cela me donnera de la confiance ».

Retrouver au plus vite le 4-août

9e africain, le Burkina Faso fait partie des meilleures nations de football depuis quelques années. Chose que clame haut et fort Franck Lassina Traoré. « Le Burkina Faso est devenu une grande nation de football. Il a changé de statut. Donc Il est inconcevable que nous ne soyons pas à la CAN en Côte d’Ivoire. Avec le groupe que nous avons et également la forme du moment de tout un chacun, nous pouvons nous qualifier déjà au sortir de cette double confrontation face au Togo », a-t-il affirmé. Au peuple burkinabè, l’avant-centre des Etalons demande son soutien, comme il l’a toujours si bien fait. Aux autorités du pays, le sociétaire du Shakhtar Donestsk souhaite également rejouer très rapidement au stade du 4-Aout. « Il est très important de jouer à la maison. Nous voulons retrouver notre stade du 4-Aout. Vivement que nous puissions disputer notre match contre l’Eswatini à Ouagadougou », a-t-il déclaré.

L’Ukraine où évolue Franck Lassina Traoré vit une guerre depuis plus d’un an, mettant les clubs et le championnat en difficulté. Pour Franck Lassina Traoré, le Shakhtar Donetsk est une nouvelle équipe cette saison à cause cette guerre. « Je suis le seul étranger à être resté dans l’équipe. C’est compliqué. Mais nous nous sommes battus. Nous sommes leader au classement en championnat. En ligue Europa conférence, nous avons réussi à arracher un nul à l’aller face à Feyenoorrd avant de tomber lourdement au retour. Cette élimination est due à un manque d’expérience. L’équipe est à majorité constituée des U19 du club », a-t-il précisé.

Ollo Aimé Césaire HIEN

(Depuis Marrakech)