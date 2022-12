Il vole le portable de son ami pour tester son « wack »

A.R. a comparu, le 16 décembre 2022 devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso pour vol de 160 poulets, une moto et un téléphone portable. Employé chez un fermier, il a été accusé par ce dernier de vol de ses poules, jusqu’à concurrence de 160. Aussi, il est poursuivi pour avoir utilisé sans autorisation la moto de son patron et a refusé de lui restituer l’engin après ses courses. A la barre, ce 16 décembre 2022, A.R. a reconnu avoir soustrait seulement 10 poules qu’il a vendues afin d’avoir des fonds pour constituer ses dossiers pour les concours de la fonction publique auxquels il a postulé. N’ayant pas de moyens de locomotion, A.R. dit avoir utilisé la moto de son patron pour faire les courses dans le cadre toujours de la préparation des concours. S’agissant du vol du portable, A.R. a expliqué aux juges qu’il a pris l’appareil de son ami pour tester les pouvoirs mystiques dont se vantait ce dernier. En effet, a-t-il dit, son ami lui a fait savoir qu’il est « wacké » et quiconque s’aventurait à prendre son téléphone, le lui retournerait aussitôt. Le parquet tout en félicitant le prévenu pour la clarté de ses explications l’a néanmoins reconnu coupable d’abus de confiance et de vol. Il a alors requis contre lui 12 mois de prison et 500 000 F CFA d’amende le tout ferme. Le tribunal a été, lui, plus clément. Il a condamné A.R. à 12 mois de prison dont 6 ferme et une amende de 500 000 F CFA avec sursis.

Pour soigner sa maman, il vole des pagnes

R.O. est un jeune âgé d’environ 20 ans. Il s’est rendu dans une gare de la ville de Sya et a volé une dizaine de balles de pagnes. Il sera pris et conduit à la Maison d’arrêt et de correction de Bobo-Dioulasso (MACB). Il a comparu, le 16 décembre devant la Chambre correctionnelle du TGI de Bobo-Dioulasso pour s’expliquer sur son acte. Devant les juges, il a expliqué qu’il a volé les pagnes pour les vendre afin d’honorer une ordonnance de 40 000 F CFA de sa maman qui souffre de diabète. Il a soutenu être le seul soutien de sa mère car n’ayant pas d’autres frères et son père a perdu son emploi. Estimant qu’il doit être reconnu coupable, le parquet a requis de condamner R.O. à 24 mois avec sursis et une amende de 1 million F CFA avec sursis également. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet en appliquant les mêmes peines à R.O.. Le tribunal l’a néanmoins sommé de rembourser au plaignant la somme de 84 000 F CFA, représentant le prix de vente des pagnes que R.O. a reçus à liquider avant son interpellation.

Du banc du public à celui des prisonniers

E.S. n’oubliera pas de sitôt ce qui lui est arrivé, ce 16 décembre 2022 à l’audience correctionnelle du TGI. N’étant pas détenu à la MACB, il est venu répondre des faits de vol d’une moto à lui reprochés. A la question de savoir pourquoi il a volé la moto, E.S. a répondu que lui-même il ne sait pas ce pourquoi il a pris la moto. Pourtant, il avait déjà volé la moto de son propre frère, un vol que la famille avait pu « gérer » en son sein à l’époque. Ne s’attendant sans doute pas à une condamnation ferme pour ce vol, E.S. s’en est tiré avec 12 mois ferme et une amende d’1 million F CFA avec sursis. Il doit, en outre, payer 50 000 F CFA à la victime pour réparer les dommages causés sur l’engin. Un mandat de dépôt lui a été décerné sur place. Du banc (ranger) du public où il était assis dans la salle d’audience avant son procès, E.S. a rejoint celui des prisonniers.

Un vendeur de médicaments de rue risque la prison

Sans diplôme et sans titre de pharmacien, R.S. achetait des médicaments dans un pays voisin qu’il écoulait sur le marché burkinabè. Il prescrivait même des produits contre les maux de certains de ses clients. Pour cette activité illicite, il a été interpellé pour exercice illégal de la profession de pharmacien et jugé, le 16 décembre 2022, au TGI de Bobo-Dioulasso, pour usurpation de titre et de profession. A la barre, R.S. a affirmé qu’il vend les médicaments sans autorisation pour subvenir à ses besoins et ne savait pas que cela était interdit. Il a affirmé qu’il gérait une boutique et s’est reconverti dans la vente des médicaments sur recommandation de son frère parce que le secteur est porteur. Pour avoir vendu illégalement des médicaments, le parquet a requis contre R.S., 12 mois de prison et une amende d’1 million F CFA le tout ferme. Le tribunal rendra son verdict, le 30 décembre 2022.

Le vigile voleur de planches

J.S. est un vigile dans une entreprise de construction. Il a comparu, le 16 décembre 2022, à la barre du TGI de Bobo-Dioulasso pour vols multiples. En effet, il lui est reproché des vols de planches, de brouettes, de serre-joints, de dindons et de poules. Mais de tout cela, J.S. n’a reconnu que le vol des planches qu’il dit avoir prélevé sur le chantier pour des usages ménagers. Ses arguments ont convaincu le parquet qui n’a retenu contre lui que le vol des planches et a requis à son encontre, 24 mois de prison et une amende ferme de 500 000 F CFA. Le tribunal lui a infligé 12 mois et 500 000 F CFA, le tout ferme.

Rassemblés par Adaman DRABO