Journée de l’Afrique : accélérer le libre-échange continental :

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a organisé, le vendredi 2 juin 2023, à Ouagadougou, une cérémonie de commémoration conjointe de la 60e Journée de l’Afrique et le 48e anniversaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

L’Union africaine (UA) a 60 ans. Cet anniversaire a été commémoré, le vendredi 2 juin 2023, à Ouagadougou, sous le thème : « Accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine ». Organisée conjointement avec le 48e anniversaire de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), cette cérémonie a été présidée par la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba. Cette célébration s’inscrit dans la dynamique de promotion d’un espace intégré et économiquement prospère. L’objectif de l’UA, depuis sa création, a rappelé Olivia Rouamba, demeure le développement des stratégies pour consolider les acquis et la mise en œuvre d’initiatives tendant à l’union et à l’essor socio-économique du continent. Pour ce qui est de la Zone de libre-échange continentale Africaine (ZLECAF), elle a indiqué qu’elle vise à créer un marché unique, à réduire les barrières au commerce intra-africain, à briser les entraves à la libre circulation des travailleurs et enfin à mettre en place une union douanière avec un tarif extérieur commun. « Nous n’avons d’autre choix que de nous donner les moyens pour sa mise en œuvre effective afin de faire de l’Afrique un continent économiquement dynamique et prospère », a soutenu Olivia Rouamba.

En outre, le chef de la diplomatie burkinabè a affirmé que le Burkina Faso, avec l’appui de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), s’est doté d’une Stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAF. Et, le Burkina Faso, a soutenu Olivia Rouamba, poursuivra le processus de mise en œuvre de cet accord à travers l’adoption et l’internalisation des documents commerciaux, en vue de l’opérationnalisation du commerce et la poursuite de la mobilisation des partenaires et des ressources nécessaires pour la réussite de sa mise en œuvre. Sur le 48e jubilé de la CEDEAO, Olivia Rouamba s’est félicité des acquis de cette organisation communautaire en dépit des nombreux défis qu’elle doit relever. Elle a cité, entre autres défis, les divisions internes, les intérêts égoïstes qui plombent les aspirations profondes des populations et le manque de solidarité envers les pays en difficulté. C’est pourquoi Olivia Rouamba a invité la CEDEAO à des actions très concrètes, engagées vers les aspirations profondes des peuples. A l’occasion, le représentant-résident de la CEDEAO au Burkina Faso, Tiéna Coulibaly, a exprimé la compassion de la CEDEAO au peuple burkinabè pour la situation difficile que le pays traverse. « Je suis fier d’être le représentant de la CEDEAO dans un pays modèle comme le Burkina Faso », a-t-il indiqué. Tiéna Coulibaly a, en outre, rassuré qu’en dépit de la suspension du Burkina Faso, la CEDEAO est toujours restée à ses côtés. En marge de cette commémoration, plusieurs activités telles que l’organisation d’un atelier d’évaluation de la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation, l’organisation d’un concours de débats oratoires inter-établissements dont les meilleurs orateurs ont été primés au cours de la cérémonie et la tenue d’un panel sur le thème de l’année de l’UA ont été inscrits au programme.

Soumaïla BONKOUNGOU

Zenabou YAMMA (Stagiaire)