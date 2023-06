Journée de l’Afrique: L’Arabie saoudite annonce un 1er sommet saoudo-africain

Le ministère des Affaires étrangères saoudienne a organisé, en différé, le 1er juin 2023, une cérémonie à l’occasion de la journée de l’Afrique (célébrée chaque 25 mai) à laquelle ont participé plusieurs ambassadeurs accrédités auprès du royaume. Le vice-ministre des affaires étrangères, Elkhereiji a adressé ses félicitations aux ambassadeurs. Il a déclaré que « le Royaume entretient des relations diplomatiques avec 54 pays africains et nous avons 31 missions résidentes. Nous travaillons à l’ouverture de 13 autres missions ». L’Arabie saoudite, dit-il, a depuis les années 1970 pris conscience de la nécessité de soutenir le développement des pays africains. 580 prêts et subvention ont été accordés par le Fonds saoudien pour le développement à plus de 54 pays africains d’une valeur d’environ 13,5 milliards de dollars. Le vice-ministre a soutenu que son pays a de futurs projets, prêts, qui seront mis en œuvre par le Fonds d’une valeur de 800 millions de dollars au cours de la période à venir.

Aux ambassadeurs africains, il a exprimé l’aspiration du Royaume à organiser prochainement le premier sommet saoudo-africain et le cinquième sommet arabo-africain dans le royaume. Ces deux sommets à l’en croire, sont importants pour soutenir l’action conjointe, de renforcer la coordination politique, de résoudre les problèmes de sécurité, la coopération économique, de développement et d’investissement.

B.S

Source : SPA