Kundé 2023 : rendez-vous le 12 mai prochain

Le commissariat général des Kundé, au cours d’une conférence de presse tenue le jeudi 9 mars 2023 à Ouagadougou, a révélé la date et la liste des artistes en compétition pour la 21e édition des Kundé.

« Les trophées de la musique au Burkina Faso », c’est l’un des évènements majeurs du showbiz africain. C’est pour donner des informations sur la tenue de la 21e édition que son commissariat général était devant la presse, le jeudi 09 mars dans la capitale Ouagadougou. Dès l’entame, le commissaire général des Kundé, Salfo Soré ,a précisé que l’édition 2023 des Kundé se tiendra, à la salle des Banquets de Ouaga 2000.

Pour lui, la présente édition se tient sous le signe de la résilience et s’inscrit dans la dynamique impulsée par l’Etat à travers la tenue du SIAO et du FESPACO pour montrer aux yeux du monde que malgré la situation sécuritaire, il y a la vie au Burkina et les choses continuent de se faire comme si de rien n’était. En outre, M. Soré a expliqué que c’est une façon pour eux en tant qu’acteurs culturels de contribuer à la lutte contre l’insécurité et redonner de l’espoir à la population.

A la suite de son propos, le commissaire à la sélection des Kundé, Boureima Djiga ,a pris la parole pour présenter les statistiques des Kundé 2021-2023. Il a confié que la collection a été faite sur les œuvres produites entre le 1er mars 2021 et le 23 février 2023. M. Djiga a noté que le nombre total d’œuvres musicales est de 1130 et 361 pour celui des clips. Les albums de musique religieuse 220, les œuvres de musique traditionnelle 05, les œuvres de musique profane 910.

Quant au nombre des artistes, il se présente comme suit : 163 artistes féminines dont 95 religieuses, 05 pour les étrangers vivant au Burkina, néant pour les Burkinabè de la diaspora et 83 (71 hommes et 12 femmes) « kundeables ».

Une innovation majeure

En prélude à la cérémonie de récompenses des artistes prévue pour le 12 mai, se tiendront du 10 au 11 mai 2023 à Ouagadougou, les Kundé Music export. Pour Papus Ismaël Zongo, le projet Kundé music export est co-financé par le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) dans le cadre du 2e appel à projets du Programme d’appui aux industries culturelles et à la gouvernance de la culture (PAIC-GC).

A l’entendre, cette innovation s’articule sur 3 points que sont les nuits Kundé music export, le réseautage et les ateliers de formation Kundé music export. Il a aussi soutenu que l’objectif est de « vendre » les artistes burkinabè aux acheteurs professionnels et renforcer les capacités des acteurs du spectacle de la musique sur la connaissance du marché international. Les journalistes se sont intéressés, entre autres, à la question du financement, au prix d’entrée, aux critères de sélection, aux perspectives.

Pour la réponse à la première préoccupation, Salfo Soré a souligné la nécessité de l’accompagnement de l’Etat burkinabè. « Nous négocions le sponsoring pour pouvoir tenir les éditions du Kundé. L’insécurité constitue les raisons pour lesquelles nous avons des difficultés de financement. Nous faisons le maximum pour faire rêver ceux qui viennent au Burkina. C’est au regard de tout cela que nous avons demandé un accompagnement de l’Etat », s’est-il exprimé.

Odilia VEBAMBA (Stagiaire)