L’Arabie saoudite et le Canada rétablissent leurs relations diplomatiques

Le ministère des Affaires étrangères annonce le rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie saoudite et le Canada. Cette annonce a été rendue publique par l’Agence de presse saoudienne (SPA), le 25 mai 2023. En effet, le ministère saoudien des affaires étrangère a annoncé qu’à la lumière de ce qui a été discuté entre Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, prince héritier et M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada en marge du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Bangkok le 18 novembre 2022 et la volonté des deux parties de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays sur la base du respect mutuel et des intérêts communs, il a été décidé de rétablir le niveau des relations diplomatiques avec le Canada à son état antérieur.

