Le professionnalisme des FDS évite un drame

Kantigui a appris une scène insolite digne d’un film. Cependant, il s’est réjoui du fait que les Forces de défense et de sécurité (FDS) n’aient pas eu la gâchette facile dans cette affaire. Que s’est-il passé ?

La semaine dernière à Banfora, alors que des FDS menaient des contrôles de routine sur l’axe Mondon-Orodara, un bouvier qui avait remorqué son géniteur sur une moto, apparut pas très loin de là. Le conducteur de la moto s’arrêta et brusquement, son papa qui aurait une phobie des FDS, prit la clé des champs en fendant la brousse.

Les FDS se mirent à ses trousses, mais ne parvinrent pas à le rattraper. La petite battue organisée à l’occasion n’a pas permis de retrouver le vieux qui est quand même d’un certain âge. Son fils, lui, est resté sur la moto sans bouger. Après vérification, il avait en sa possession tous ses documents. Au cours de l’interrogatoire, le bouvier a déclaré aux FDS que son papa ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.

Joint au téléphone, le patron du bouvier qui est à Kolokolo, l’a rejoint dare-dare sur les lieux et a confirmé ses dires devant les forces de l’ordre. C’est ainsi qu’on lui a permis de continuer sa route, mais sans son père qui était resté introuvable. Aux dernières nouvelles, a-t-on confié à Kantigui, le vieux a été retrouvé sain et sauf du côté de Orodara.

Détournement à la Poste Burkina Faso : le suspect arrêté

Kantigui a ouï dire que le chef d’agence intérimaire de la Poste de Pô a été arrêté, il y a quelques jours de cela, en Côte d’Ivoire, par la police ivoirienne. Selon la source de Kantigui, l’homme a été rapatrié et déféré à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO) où il méditera sur son sort en attendant son jugement.

Kantigui se souvient qu’une note de la Police nationale burkinabè avait été largement relayée sur les réseaux sociaux et confirmait ce qui semblait de prime abord une rumeur. Après son forfait, a confié l’informateur de Kantigui, le présumé coupable avait quitté la ville de Pô dans la soirée du 1er mars 2023 aux environs de 18 heures et était demeuré injoignable jusqu’à son arrestation en terre ivoirienne.

L’avis de recherche des services de la Police nationale burkinabè a donc porté fruit. Kantigui se réjouit de cette bonne nouvelle et se félicite de l’excellent travail abattu par les fins limiers burkinabè et ivoiriens. Kantigui espère que le présumé coupable sera incessamment traduit devant la justice burkinabè pour répondre de ses actes.

Achat de vivres SONAGESS à Sindou : les populations obligées de se rendre à Banfora

Ça grogne dans la Léraba (Sindou), autour des vivres de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaires (SONAGESS). Cette grogne, a appris Kantigui, a trait aux conditions d’enlèvement, à Banfora (chef-lieu de la région des Cascades), du stock de riz destiné aux populations des huit communes de la province.

Selon les explications données à Kantigui, dans l’optique d’aider la population, l’Etat, à travers la SONAGESS, a mis à la disposition de la région, 100 tonnes de riz à prix subventionné. Sauf que, contrairement aux autres fois où les populations de la Léraba achetaient les vivres à Sindou, elles devaient se rendre, cette fois-ci, à Banfora. De plus, a-t-on soufflé à Kantigui, chacun devait se rendre personnellement à Banfora (avec sa CNIB) et ne pouvait avoir qu’un seul sac de 30 kg de riz.

Au lieu d’être une occasion de soulagement, cette situation est devenue une désillusion pour les populations, a soutenu la source de Kantigui. « Le sac coûte 10 000 F CFA et on doit payer plus de 3 000 F CFA pour les frais de transport. Pire, c’est seulement le mercredi 14 mars dernier que les Conseils villageois de développement (CVD) ont été instruits d’informer les populations alors que la date limite de l’opération était le vendredi 16 mars », a fulminé l’interlocuteur de Kantigui.

Aux dernières nouvelles, la population de la Léraba a rechigné à faire le déplacement de Banfora. L’opération se serait néanmoins poursuivie la semaine suivante. En tout état de cause, Kantigui espère que la prochaine fois de tels désagréments seront évités.