L’héritage des hérauts

Les hérauts d’antan ont rejoint la vallée des titans Laissant derrière eux la corne des batailles livrées Ils ont célébré sans faste des victoires le genou à terre Ils ont enduré sans larme la défaite le poing en l’air Dans la mémoire des éléphants leur voix bourdonne Dans le cœur des lions impotents bat le pouls des preux La poitrine du combattant est une vitrine tracée au couteau Au dos scarifié des insoumis torturés un livre est ouvert Les hérauts d’hier se sont dirigés vers le couchant brillant Ils marchaient lentement aux pas de charge sans se retourner Comme le soleil ardent qui tombe à l’insu du jour ils sont partis Laissant à la postérité la lueur d’un espoir à prendre ou à vendre Ils étaient dignes de leurs pères et adulés par leurs frères Ils avaient du cœur et du cran et se battaient pour être grand Ils se sont sacrifiés pour la cause sans mériter une seule rose Ils ont tout donné sans abandonné ni concédé le moindre lopin Sur le terreau du héraut poussent des champignons à venin Dans le sillon du devoir du héraut clopine la relève sans pied Le héros de demain est en route avec des béquilles cassées Le futur est une gageure quand le présent manque de monture Mais vas-y digne fils des bastions persécutés de l’intégrité en captivité ! Lève-toi et bats-toi jusqu’à trépas sans lâcher le flambeau de l’espoir ! De la félonie des tiens tu survivras sur la cendre de l’inimitié fraternelle ! Des violents orages foncent à contre-courant pour sauver l’héritage des pères !

Clément ZONGO clmentzongo@yahoo.fr