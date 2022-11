L’heure des choix

Alors que des menaces de sanctions plus ou moins voilées pèsent sur le Burkina depuis la visite d’amitié et de travail du chef de l’Etat à Bamako, l’heure est peut-être venue pour le capitaine Ibrahim Traoré de décliner sa démarche principielle sur les questions militaires et de développement. C’est vrai que le premier ministre s’était peu ou prou engagé dans cette voie ,en invoquant une politique qui met au centre, l’humain, en privilégiant les intérêts du peuple, mais il va falloir définir clairement les options stratégiques et diplomatiques pour ce faire.

d’une diversification des partenariats peut être indicatif d’un désir d’émancipation vis-à-vis de toutes les « chapelles » idéologiques, mais cela peut paraître court dans cette mondialisation marchande et financière féroce où les intérêts des « grands » sont divergents et surtout au niveau de l’opinion publique nationale qui piaffe de plus en plus d’impatience et qui manifeste ses attentes à travers des marches sporadiques qui risquent à terme de créer une chienlit ingérable.

Un peuple qui a prouvé lors de la prise du pouvoir du capitaine Traoré qu’il en avait marre des rentes politiques sur fond de combinaisons frauduleuses et qu’il voulait une politique à visage humain à l’échelon national. Un désir dont le Premier ministre ne s’est jamais départi lors des débats sur les plateaux télé avant sa nomination et qui a été le cheval de bataille d’un Bassolma Bazié ,poids lourd du gouvernement, lors de sa vie syndicale.

Si Ibrahim Traoré a choisi de bâtir son gouvernement autour de ses deux profils, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est porteur lui-même de « germes » révolutionnaires. Il reste à mettre cette volonté en musique, nonobstant les dures épreuves qui en découleront en faisant preuve de pédagogie permanente vis-à-vis du peuple. Comme disait Agosthino Neto, ancien président angolais, il faut oser inventer l’avenir dans la douleur et le sang en gardant les yeux secs. Etre ou ne pas être, c’est ça la question.

Boubakar SY