Liberté de presse au Burkina : le Premier ministre rassure la Société des éditeurs de la presse privée

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience, une délégation de la Société des éditeurs de la presse privée (SEP), dans l’après-midi, du vendredi 17 février 2023, à Ouagadougou. Avec le chef du gouvernement, il a été question du renforcement de la liberté de presse au Burkina Faso.

La Société des éditeurs de la presse privée (SEP) affiche son engagement pour le renforcement de la liberté de presse au Burkina. C’est ce qu’a fait savoir son président, Inoussa Ouédraogo, à l’issue d’une audience avec le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, dans l’après-midi du vendredi 17 février 2023 à Ouagadougou. A l’issue de l’entretien, le président de la SEP, a laissé entendre que, tout comme la SEP le chef du gouvernement a également affiché sa volonté de consolider la liberté de presse au Burkina Faso.

Pour Inoussa Ouédraogo, ces derniers temps, la presse privée et la presse dans sa globalité éprouvent un certain nombre de difficultés à faire librement son travail. Ainsi, saisissant l’occasion avec le Premier ministre, a-t-il souligné, la délégation a présenté son projet d’organisation d’un Forum économique des médias afin de réfléchir à cette problématique. « Il a accueilli favorablement les discussions que nous avons eues avec lui.

Il a indiqué que le gouvernement burkinabè n’est pas contre la liberté de presse, d’expression, en prenant son exemple que lui-même a toujours été sur les plateaux télé pour donner son point de vue et ne serait pas celui qui va empêcher la liberté d’expression et de presse », a déclaré M. Ouédraogo. Le chef de la délégation de la SEP a martelé que vu la situation actuelle du pays, le chef du gouvernement a invité la presse à « contextualiser cette liberté » de sorte à ne pas fournir des informations stratégiques et capitales aux ennemis.

« Nous avons été sensibles à ce message. Nous avons indiqué que nous continuerons à travailler pour que la presse fasse son travail et continuer ensemble pour renforcer cette liberté », a-t-il laissé entendre. Sur les difficultés économiques de la presse, a-t-il ajouté, le Premier ministre a invité la délégation de la SEP à poursuivre les réflexions afin de trouver les instruments nécessaires pour renforcer ces entreprises. « Nous sommes satisfaits parce que nous avons eu une oreille attentive qui a écouté les préoccupations que nous avons posées et de la vision qu’il a de la liberté d’expression », a conclu Inoussa Ouédraogo.

Soumaïla BONKOUNGOU & Drissa KOALA (Stagiaire)