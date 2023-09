Lutte contre le paludisme : Le Conseil Economique et Social vulgarise deux résultats de recherche pouvant endiguer le mal

Le Conseil Economique et Social a animé une conférence publique ce vendredi 15 septembre 2023 à Ouagadougou sur le thème : « contribution du vaccin R21/Matrix-M et du moustique génétiquement modifié dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso ».

Selon le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, le paludisme constitue la première cause de consultation, d’hospitalisation et de mortalité au Burkina Faso. C’est fort de ce constat que le Conseil économique et sociale (CES) a animé une conférence publique sur le thème : « contribution du vaccin R21/Matrix-M et du moustique génétiquement modifié dans la lutte contre le paludisme au Burkina Faso ».

C’était le vendredi 15 septembre 2023 à Ouagadougou.

A travers cette conférence publique le CES entend contribuer à la vulgarisation et à la valorisation des résultats de recherche des chercheurs au Burkina Faso. En effet, deux thématiques ont fait l’objet de communication lors de cette conférence publique.

La première communication animée par le directeur régional de l’Institut de recherche en science de la santé du Centre-Ouest (IRSS), Dr Hermann Sorgho a porté sur la connaissance du vaccin R21/ Matrix-M et son impact dans la lutte contre le paludisme.

La seconde communication a été faite par le Dr Patrick Epopa de l’IRSS sur la contribution du moustique génétiquement modifié pour l’élimination du paludisme au Burkina.

De l’avis du président du CES, Victor Ouédraogo, les chercheurs burkinabè sont en phase avec l’objectif du programme mondial contre le paludisme qui a prévu la mise au point d’un vaccin contre le paludisme avec une efficacité de 75% avant l’an 2030.

« Après plusieurs traitements médicamenteux sans succès, nous avons jugé utile d’expérimenter d’autres alternatives tels que les moustiquaires imprégnées Milda , la lutte vectorielle modifiée pour ralentir la population des moustiques avec les moustiques génétiquement modifiés », a confié le directeur par intérim de l’IRSS Félix Kini.

Du reste, à entendre monsieur Kini, le vaccin R21/ Matrix-M et les moustiques génétiquement modifiés permettrons de lutter effacement contre le paludisme.

Il a en revanche indiqué que la pharmacovigilance constitue l’étape qui va déterminer les effets indésirables ce qui n’entache en rien l’efficacité des deux résultats de recherche.

Emmanuel BICABA

Anna ZOMBRA (Stagiaire)