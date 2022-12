Lutte contre les violences basées sur le genre : L’Association Pagb-Zoodo pour le Bien-être Familial et Social échange avec les actrices de proximité

L’Association Pagb-Zoodo pour le Bien-être Familial et Social (APZ-BFS) a organisé une rencontre d’échanges avec des actrices de proximité œuvrant dans la promotion des droits des femmes le samedi 17 décembre 2022 à Ouagadougou.

Après l’atelier de concertation avec les responsables d’associations qui œuvrent dans la défense et la promotion des droits des femmes et des filles, l’Association Pagb-Zoodo pour le Bien-être Familial et Social (APZ-BFS) a, dans le cadre du projet « Renforcement du pouvoir d’action des ambassadrices défenseures des droits humains des femmes », initié une autre rencontre cette fois ci avec des actrices de proximité œuvrant dans la promotion des droits des femmes le samedi 17 décembre 2022 à Ouagadougou.

Organisée grâce à l’appui technique et matériel du ministère en charge des droits humains et celui financier de Urgent action fund Africa (UAF-AFRICA), cette rencontre avait pour objectif selon la présidente de l’APZ-BFS de soutenir l’engagement, l’implication et la contribution de ces ambassadrices défenseures des droits des femmes dans leur activisme contre les Violences basées sur le genre (VBG) et la promotion des droits humains des femmes.

Les échanges au cours de l’atelier ont par ailleurs permis aux participants de mutualiser leurs expériences sur la délicatesse de la question de lutte contre les VBG. La rencontre a par ailleurs a été l’occasion de la mise en place d’une plateforme d’écoute pour mieux promouvoir les droits des femmes.

A l’issue des échanges, 30 femmes actives et engagées dans les quartiers et secteurs des arrondissements et communes du Centre ont été identifiées pour jouer le rôle de défense de proximité. Elles seront chargées selon les dires de Mme Ouédraogo d’aider l’association à diffuser les informations sur les droits des femmes et des filles et à orienter les survivants de violences basées sur le genre vers des soins adaptés.

Toutefois, en vue de leurs permettre de faire ce travail dans le respect des règles et lois en vigueur au Burkina Faso.

A cet effet, elles ont eu droit à deux communications qui ont permis d’améliorer leurs connaissances sur la loi portant protection des défenseurs des droits humains et la gestion des cas de VBG. Elles ont par la suite été invitées à faire siennes les prescriptions règlementaires dans les actes qu’elles poseront au quotidien dans la défense des droits des femmes et des filles.

La rencontre s’est achevée par la formulation d’engagements où les participantes se sont engagées à assurer une large diffusion des informations sur les droits des femmes et les mesures de prévention des violences.

Nadège YAMEOGO