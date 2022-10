Marathon Day du Groupe Bolloré : L’Association des Soudeurs Handicapés de Ouagadougou reçoit du matériel de travail

Dans le cadre du « Marathon Day » célébré le 29 septembre 2022 sur le site du Palais des sports de Ouaga 2000, Bolloré a remis un lot de matériels à l’Association des Soudeurs Handicapés de Ouagadougou. Le don a été présenté à la presse le jeudi 13 octobre 2022.

Des tôles, des pots de peinture, des barres de fer, des tubes ronds et carrés, des bâches, c’est ce lot de matériels que les filiales du Groupe Bolloré au Burkina à savoir Bolloré Transport & Logistics, Sitarail, Canal Plus, Canal Olympia, GVA ont offert ce jeudi 13 octobre 2022 à l’Association des soudeurs handicapés de Ouagadougou (ASHO). Un don estimé à hauteur de plus d’un million de franc CFA.

Initié dans le cadre du « Marathon Day », une course solidaire instituée par le groupe Bolloré depuis 2016 dans les pays où il opère, ce geste de solidarité entre dans le cadre de la responsabilité sociale de cette multinationale.

« Ces dons traduisent notre engagement en faveur des populations locales, en particulier les familles déplacées qui ont été contraintes de quitter leur foyer pour assurer leur survie. Nous poursuivrons nos efforts à chaque édition en vue de promouvoir la pratique du sport tout en soutenant des actions solidaires. », a déclaré le directeur général pays de Bolloré Transport & Logistics Burkina Faso, Seydou Diakité.

Pour la responsable à la communication et développement durable de Bolloré Transport & Logistics, Thérèse Ouédraogo, c’est un sentiment de fierté de pouvoir aider les autres.

« Avec ce don nous constituons une troisième béquille pour ces personnes en situation de handicap physique pour qu’elles restent debout malgré leur état. Avec la force et le courage qu’elles ont, elles vont relever le défi et participer au développement économique et social. », a-t-elle expliqué.

Les bénéficiaires ont déclaré leur joie de recevoir ces matériels, utiles à leurs activités, au regard des coûts et de la rareté liés au contexte international marqué par une crise économique et la guerre en Ukraine.

« C’est un sentiment de joie, cela nous permettra de fabriquer des chaises et des tentes pour mettre en location et en tirer des profits », s’est réjoui le président de l’ASHO, Boureima Koné.

Il a traduit la reconnaissance des membres de l’association au groupe Bolloré pour tous les gestes de bonne volonté à leur égard.

« L’année passée nous avons reçu un groupe électrogène pour pallier les délestages, des meules et des perceuses », s’est-il souvenu.

Selon le président, le matériel sera réparti aux six ateliers qui composent l’association en fonction du domaine d’intervention de chacun. Mais surtout, a-t-il précisé, les intérêts issus de ces matériels bénéficieront à tous les membres.

A l’occasion du « Marathon Day » de cette année, la 7e édition du genre, plus de 400 collaborateurs issus des filiales de Bolloré Transport & Logistics, SITARAIL, Canal+ Burkina, Canal Olympia et GVA à Ouagadougou et Bobo Dioulasso, ont parcouru plusieurs centaines de kilomètre en marchant ou en pédalant. Des dons ont été effectués à l’occasion de ce marathon en vue « d’impulser le développement à travers les associations structurées ».