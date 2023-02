Marché numérique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : L’Arabie saoudite renforce sa position

Riyad en Arabie saoudite abrite du 6 au 9 février 2023 la deuxième édition de la conférence technique internationale LEAP, sous le thème « Vers de nouveaux Horizons ». Organisée par le ministère des télécommunications et des Technologies de l’information en coopération avec la Fédération saoudienne pour la cyber sécurité, la programmation et les drones et la société Tahaluf. Plus de 9 milliards de dollars ont été annoncés pour soutenir les technologies futures et les startups ce qui permettra au royaume de renforcer sa position en tant que plus grand marché numérique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Pendant quatre jours les dirigeants d’entreprises technologiques, d’intelligence artificielle, de transformation numérique et de décideurs du monde entier discuteront à Riyad, des sujets importants dans le domaine de l’entrepreneuriat et des meilleures pratiques pour soutenir l’investissement dans les domaines techniques et innovants.

A l’ouverture des travaux, à en croire l’agence saoudienne SPA, le ministre des Communications et des technologies de l’information l’Ing. Abdullah bin Amer Al-Swaha, a annoncé des investissements de plus de 9 milliards de dollars pour soutenir les technologies futures, l’entrepreneuriat numérique et les startups technologiques, et pour renforcer la position d’Arabie saoudite en tant que plus grand marché numérique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Selon Al-Swaha, parmi les investisseurs figurent Microsoft, avec un investissement de 2.1 milliards de dollars dans un cloud hyperscale dans le Royaume, Oracle avec 1.5 milliard de dollars a investi pour développer ses activités en lançant une nouvelle zone cloud dans le Royaume, HUAWEI, avec un investissement de 400 millions de dollars dans la zone cloud pour ses services dans le Royaume, et le lancement d’une zone cloud Zoom dans le Royaume en partenariat avec Aramco. Les investissements s’élèvent à 434 millions de dollars, avec également 4,5 milliards de dollars d’investissements mondiaux et locaux dans de multiples secteurs.

Le ministre Al-Swaha a souligné que ces paquets d’investissements colossaux le doivent au soutien de Son Altesse le Prince héritier qui s’attache à autonomiser le secteur technologique, l’un des plus prometteurs, à travers un soutien sans précédent, convaincu de l’importance de profiter des opportunités offertes par les domaines de l’économie numérique, de l’Internet des objets, des technologies biologiques et de la santé, des sciences quantitatives, de l’espace, des satellites, de la Fintech et des sources ouvertes.

Le ministre saoudien des Communications a déclaré que l’organisation du LEAP23 par l’Arabie saoudite est une confirmation du grand soutien apporté à la transformation numérique par Son Altesse le Prince héritier qui tient à se tenir au courant des développements et des changements accélérés dans le monde afin d’atteindre les objectifs de Vision. 2030 dans les secteurs porteurs et les technologies d’avenir.

Conférence technique Leap, rapporte SPA, renforce la position du Royaume d’Arabie saoudite en tant que plaque tournante majeure de la technologie et de l’innovation et point de rencontre des leaders de la pensée technique. Leap se distingue comme une attraction pour les entreprises et les investissements technologiques, et un important acteur du processus de transformation numérique localement et globalement.

BS

SPA