Ministère de l’agriculture des ressources animales et halieutiques: Dr Denis Ouédraogo, le nouveau chef  du département

Dr Denis Ouédraogo a été installé comme ministre de l’agriculture des ressources animales et halieutiques par le secrétaire général du Gouvernement Jacques Sosthène Dingara, le 27 octobre 2022.

C’est au docteur Denis Ouédraogo qu’incombe désormais la tâche de conduire le combat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Il a été installé à la tête du ministère de l’agriculture des ressources animales et halieutiques, par le secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosthène Dingara, dans la matinée du jeudi 27 octobre 2022. Il a été nommé le 25 octobre dernier, dans le gouvernement dirigé Appolinaire Kyélem de Tambèla. « Je suis conscient de la lourdeur de ma mission et de la gravité de la situation », a-t-il déclaré. Il a présenté les défis assignés au département par le président de la transition et le premier ministre. Le premier concerne le déploiement de mesures urgentes et cohérentes pour accroitre significativement les productions, en commençant par celle de saison sèche pour compenser la baisse du fait du déplacement des populations et d’autres aléas malgré la pluviométrie relativement bonne . Ainsi il a annoncé le lancement dans les prochains jours de la campagne de production sèche.

« Ils nous ont instruit aussi de mettre en place des mesures pour réduire la sortie du bétail et des autres produits agricoles. Il s’agit d’engager véritablement un processus de transformation de nos productions pour créer de la valeur ajoutée et par ricochet stimuler le développement », a-t-il ajouté. Par ailleurs, le ministre a invité ses collaborateurs à poser des bases solides pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à se départir des mauvaise habitudes et pratiques nocives au développement du secteur agricole. Il a tenu à les rassurer qu’il n’y aura pas de chasse aux sorcières mais qu’il veillera à ce que la personne qu’il faut soit à la place qu’il faut.

Enseignant-chercheur en sciences économiques au département de sociologie et économie rurales de l’Institut du développement rural (IDR)/Université Nazi BONI (UNB), depuis 2004, Denis Ouédraogo a occupé les fonctions de directeur général du Centre agricole polyvalent de Matourkou, devenu Ecole nationale de formation agricole (ENAFA), entre mars 2016 et juillet 2022. Auparavant, il a été directeur général de la promotion de l’économie rurale (DGPER) au sein du ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, entre septembre 2013 et mars 2016.

Nadège YE