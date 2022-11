Mondial Qatar 2022 : Le Sénégal, premier pays africain qualifié pour les huitièmes de finale

Les Lions de la Teranga sénégalais ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale de la monde au Qatar en venant à bout de « La tricolor », l’équipe de football équatorienne par 2 buts à 1 cet après midi.

Sans leur attaquant vedette Sadio Mané, les joueurs sénégalais parviennent ainsi à rééditer l’exploit de leurs ainés de 2002 pour passer au second tour de la compétition internationale.

« Une grosse satisfaction avec une génération patriote qui se bat pour ce maillot. Une fierté aussi pour ce que nous sommes en train de faire depuis plus de 20 ans pour le football sénégalais », a déclaré l’entraineur sénégalais, Aliou Cissé, qui a dédié la qualification à Sadio Mané.

Parmi les autres pays africains, le Ghana et le Maroc sont en bonne position pour espérer une qualification au second tour alors que la Tunisie et le Cameroun sont dans des situations difficiles.

Sidwaya.info