Mondial Qatar 2022 : Samuel Eto’o prédit une finale Lions Indomptables – Lions de l’Atlas

A douze jours de la Coupe du monde au Qatar, l’ex-international camerounais et actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o, croit fermement aux chances des pays africains (le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, le Maroc et la Tunisie) à cette Coupe du monde, surtout des Lions indomptables.

Selon le magazine sportif Afrik-foot, l’ancien attaquant du FC Barcelone pronostique une finale africaine entre le Cameroun et le Maroc, le 18 décembre prochain.

« Au fil des années, les équipes africaines ont acquis de plus en plus d’expérience, et je pense qu’elles sont prêtes non seulement à participer à une Coupe du monde, mais aussi à remporter cette compétition », a déclaré l’ex capitaine et buteur des Lions indomptables aux pessimistes.

AK