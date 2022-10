Musique : Dez Altino en concert live pour la cohésion sociale

Le prince national Dez Altino sera en concert ce samedi 29 octobre 2022 à Canal Olympia Ouaga 2000 pour communier avec ses fans et contribuer à la cohésion sociale.

Kunde du public en 2013, 2014 et 2017, Dez Altino est un artiste adulé par les Burkinabè et il le rend bien à ses fans à travers sa musique et ses engagements sociaux.

Après avoir chanté et fait des dons aux personnes déplacées internes (PDI), Dez Altino met son art « au service de la cohésion sociale où le Burkina Faso vit une des plus graves crises de son histoire ».

Ce samedi 29 octobre 2000, grâce à Hono management, la structure organisatrice du concert, le prince national sera en communion durant 1h30 avec son public.

À Canal Olympia Ouaga, lieu du spectacle, l’artiste attend 4 000 personnes pour chanter en chœur le Burkina Faso, pays des hommes courageux et engagés pour la reconquête de leur pays.

Lors d’une conférence de presse, le mercredi 26 octobre 2022 au Stress Out, le directeur de Hono management, Honoré Bambara, a affirmé que ce concert contribuera via les médias au rayonnement du Burkina Faso. Pour le prince national, ce spectacle sera également un encouragement à tous ceux qui promeuvent la paix au Burkina Faso.

AK