Musique : Jules O sort son single Zoundzandé

L’artiste est un observateur et Jules O en est un puisque son single intitulé Zoundzandé, qui signifie la pagaille des incompris, est inspiré d’un célèbre marché de la ville de Ouagadougou, Sankar yaar. L’œuvre, sortie officiellement le vendredi 20 janvier 2023 à travers une conférence de presse, décrit le désordre qui règne dans ce marché de la capitale burkinabè. Dans une fusion de plusieurs genres musicaux, à savoir l’Afro Rap surtout de l’Afro tenga (un brassage de warba, de balafon et de guitare), le single est, a-t-il expliqué, également un outil de sensibilisation des commerçants et des populations riveraines de ce lieu public à plus de civisme. En chantant en moré, le neveu du célèbre artiste-musicien et arrangeur Prince Edouard Ouédraogo dévoile ainsi son attachement à la culture burkinabè notamment la promotion des langues locales travers la musique. Pour la sortie de son opus, le compagnon de l’artiste-musicienne Wendy s’est appuyé sur le parrainage du co-manager de SOPAM CHEM, Hamidou Nikiema.

AK