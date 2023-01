Nous a rendu visite : Le ministre en charge de la Communication, invite les agents des Editions Sidwaya à accompagner la lutte contre le terrorisme

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a visité, ce jeudi 12 janvier 2023, les Editions Sidwaya. Il en a profité pour encourager le professionnalisme des travailleurs et les inviter à être des acteurs majeurs de la victoire contre le terrorisme.

Arrivé à la direction générale des Editions Sidwaya en mi journée, le ministre Jean Emmanuel Ouedraogo a visité le secrétariat général de rédaction, l’imprimerie et le service des archives. Le Porte-parole a ensuite échangé avec les travailleurs de la ‘’Maison commune’’.

Dans son mot introductif, la Directrice générale Assetou Badoh a fait une brève présentation des Editions Sidwaya ainsi que des défis qui se présente au média.

« Avec l’évolution de la technologie nous essayons de nous accommoder pour suivre la tendance en mettant en place le numérique pour ne pas être en déphasage avec le métier de journalisme », a laissé entendre Mme Badoh.

Le ministre a salué la vision des responsables du ‘’Journal de tous les Burkinabè’’. Il a exalté le professionnalisme des journalistes de Sidwaya qui reflète le sérieux des journalistes burkinabè de façon générale. Jean Emmanuel Ouedraogo a dit compter sur ce professionnalisme dans le traitement de l’information pour accompagner la dynamique de reconquête du territoire enclenchée par les autorités.

Les défis particuliers de la maison, tels que la construction du siège des médias d’Etat, la signature de contrats-plans avec l’Etat, le passage à la société d’Etat ont été également abordés. Le ministre a rassuré les agents sur sa volonté de résoudre au mieux ces différents projets qui ont souffert des changements sociopolitiques dans le pays.

Hubert BADO