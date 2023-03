Offre d’emploi : l’Office de santé des travailleurs recrute 6 médecins spécialistes et 5 attachés de santé

Le Directeur général de l’Office de Santé des Travailleurs (OST) à l’honneur de porter à la connaissance du public Burkinabè de l’ouverture d’un concours direct, session 2023 dans le centre unique de Ouagadougou pour le recrutement d’agents au profit de l’OST. II s’agit de six (06) Médecins spécialistes et cinq (05) Attachés de santé.

A. CONDITIONS A REMPLIR

Les candidats auxdits postes doivent remplir les conditions ci-après être de nationalité Burkinabè; être âgé de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 31 décembre 2023; jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité remplir les conditions d’aptitudes physiques et mentales exigées pour l’exercice de l’emploi être apte à travailler sous pression être immédiatement disponible. N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de trois (03) mois au moins ou avec sursis de dix-huit (18) mois au moins.

B.COMPOSITION DES DOSSIERS

Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes:

une demande manuscrite timbrée à 200 F adressée à monsieur le Directeur Général de l’Office de Santé des Travailleurs comportant les numéros de téléphone du candidat;

une copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance;

une copie légalisée de la CNIB ou du Passeport;

une copie légalisée du/ou des diplômes ou attestations en cours de validité

exiges pour le poste à pourvoir;

un curriculum vitae détaillé, récent et signé du candidat ;

un engagement à servir l’OST pendant au moins cing (05) ans.

C. MISSIONS, DIPLÔMES EXIGES ET LIEUX D’AFFECTATION

1. Poste de Médecin spécialiste

Missions : consulter, diagnostiquer, traiter et suivre les malades présentant une pathologie relevant de sa spécialité; assurer la prévention des risques professionnels; assurer la promotion de la santé au travail; concevoir des programmes d’Information, d’éducation et de communication (IEC) en santé au travail ; exécuter les prescriptions médicales spécialisées; exécuter les prescriptions médicales spécialisées; mener des activités de recherche en santé au travail; référer les cas compliqués aux centres spécialisés ; gerer les équipes techniques; collecter et analyser les données statistiques; effectuer des expertises médico-légales ; rédiger la fiche d’entreprise; fournir les comptes rendus des activités menées; élaborer et transmettre périodiquement les rapports d’activités; contribuer à l’hygiène et à l’entretien du matériel et du cadre de travail; contribuer a la mise en œuvre de la politique du système de management de la qualité; exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementaire.

Diplômes exigés: Doctorat d’Etat en médecine + CES ou DES en médecine du travail ou tout autre diplôme reconnu équivalent.

Lieux d’affectation: Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Fada N’Gourma.

2. Poste d’Attaché de santé

Missions: diagnostiquer et traiter les affections relevant de son domaine de compétence; exécuter les prescriptions médicales spécialisées; contribuer à la prévention des maladies; dispenser les soins infirmiers dans sa spécialité; assurer l’entretien courant du matériel et des appareils qui lui sont confiés; contrôler le fonctionnement du matériel et des appareils mis à sa disposition collecter et analyser les données statistiques; fournir les comptes rendus des activités menées; élaborer et transmettre périodiquement les rapports d’activités; contribuer à l’hygiène et à l’entretien du matériel et du cadre de travail; contribuer a la formation continue non diplômante des agents placés sous sa responsabilité; contribuer à la mise en œuvre de la politique du système de management de la qualité exécuter toutes autres tâches connexes confiées par le supérieur hiérarchique dans le cadre règlementaire.

Diplôme exigé: Le diplôme d’attaché de santé option santé et sécurité au travail ou ophtalmologie ou tout autre diplôme reconnu équivalent.

Lieux d’affectation: Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Fada N’Gourma.

D. RÉCEPTION DES DOSSIERS

Les dossiers de candidature sont recevables en version électronique (le dossier complet numérisé en un (01) fichier) sur le site: Recrutement-ost@outlook.fr du mercredi 22 février 2023 à partir de zéro (00) heure au vendredi 03 mars 2023 a 24h 00 mn.

NB:Le fichier doit porter le nom du candidat et l’intitulé du poste souhaité.

E. PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

Le processus du recrutement comporte une phase de présélection sur dossiers à l’issue de laquelle seuls les candidats retenus seront convoqués pour un test écrit suivi d’un entretien oral.

NB: Les candidats admis devront fournir un dossier d’intégration comportant les pièces suivantes:

une demande manuscrite adressée à monsieur le Directeur général ;

une copie légalisée de l’extrait d’acte de naissance;

une copie légalisée de la CNIB ou du Passeport;

une copie légalisée du/ou des diplômes ou attestations en cours de validité exigés pour le poste à pourvoir ;

un curriculum vitae détaillé, récent et signé du candidat;

un engagement à servir l’OST pendant au moins cing (05) ans;

un certificat de nationalité burkinabé ;

un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;

une attestation ou dispense SND;

un certificat de visite et de contre-visite délivré par les services de l’OST timbrė à 300 FCFA.

