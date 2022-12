Promotion de la paix en Afrique : L’ONG Stand for Life and liberty (S2L) lauréat du prix Pingre Kuni au Burkina Faso

L’ONG Stand for Life and Liberty (S2L) international a reçu le samedi 3 décembre 2022 un trophée « Pingr Kuuni » de la paix au Burkina Faso. C’était à l’occasion de la

9ème édition des “Pingr Kuuni” parrainée par sa majesté Me Frédéric Pacéré Titinga.

L’ONG Stand for Life and Liberty (S2L) a été primée par le Commissariat général des Pingr Kuni, dirigé par l’artiste Bamos Theo, pour “la promotion de la paix et de la cohésion sociale en Afrique.” Cette 9ème édition a permis de distinguer des organisations de la société civile, et/ou des Personnes déplacées internes dont les actions ont permis de promouvoir la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso, en Afrique et/ou dans le monde.

C’est la coordonnatrice nationale du Burkina, Mme Octavie Neya/Ouedraogo qui a reçu les prix composés d’un certificat et d’un trophée parmi d’autres lauréats comme la croix rouge et le rotary international.

” Cette distinction nous fait comprendre que nos actions sont suivies et appréciées. Dans le même temps, c’est une grande pression, une invite à mieux faire”, a déclaré Octavie Ouedraogo, coordonnatrice nationale du Burkina ,représentant S2L internationale.

Par Albert Kafando

(Correspondance particulière)