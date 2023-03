Radiodiffusion télévision du Burkina: Radio Bobo fait une halte pour célébrer ses noces de diamant

La Radio Bobo a commémoré, le vendredi 17 mars 2023, ses 60 ans d’existence à Bobo-Dioulasso, sous le thème : « Quelle radio pour quel public à l’ère du numérique ? »

1963-2023. Cela fait 60 ans que la Radio Bobo émet dans la région des Hauts-Bassins. Pour marquer d’une pierre blanche ces noces de diamant, la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) a organisé, le vendredi 17 mars 2023 à Bobo-Dioulasso, une cérémonie commémorative. La célébration de ces six décennies est placée sous le thème : « 60 ans de Radio Bobo : Quelle radio pour quel public à l’ère du numérique ? ».

Selon le représentant du ministre en charge de la Communication, le colonel Moussa Diallo, par ailleurs gouverneur des Hauts-Bassins, ce thème est à la fois évocateur et interpellateur. « Evocateur, en ce sens qu’il appelle tout un chacun à une véritable réflexion sur l’avenir de cette radio dans un contexte où les technologies de l’information et de la communication explosent à un rythme effréné.

Interpellateur, face à une nouvelle donne qui impose nécessairement une autre manière de faire les choses si la radio tient à continuer d’exister », a-t-il soutenu. Pour sa part, le directeur général de la RTB, Rabankhi Abou-Bakr Zida, a affirmé que la célébration de ces 60 ans est l’occasion d’une rétrospective de ce que Radio Bobo a été, de ce qu’elle a fait et continue de faire par l’information, l’éducation et la distraction des populations.

Après 60 ans d’existence, a ajouté M. Zida, il sied de marquer une véritable halte pour une auto-évaluation, non pas pour se satisfaire des acquis et dormir sur ses lauriers, mais pour en tirer de véritables leçons et mieux les projeter. Au cours de la cérémonie, six agents ont été décorés pour service rendu à la Nation.

Boudayinga J-M THIENON

Zila Philipe NEBIE

(Stagiaire)