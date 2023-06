Reconquête du territoire : L’armée dévoile «plusieurs opérations d’envergure» au Nord, au Centre-Ouest et au Centre-Est

Le dernier bulletin d’information de l’armée sur les opérations militaires de lutte antiterroriste, publié ce mercredi 31 mai 2023, informe sur trois principales opérations menées dans les régions du Centre-Est, du Centre-Ouest et du Nord.

Il s’agit précisément des opérations «Raid du Nord», «NPOUPO» et «Boulgou 2».

Exécutée par le Groupement de Forces pour la Sécurisation du Nord et les VDP de la zone, l’opération « Raid du Nord » a permis de neutraliser 17 terroristes et de récupérer de l’armement et divers matériels.

L’armée précise que cette intervention « victorieuse » a eu lieu du 26 au 30 mai et visait à « aseptiser » les alentours de la ville de Ouahigouya.

L’opération a consisté en des raids sur des repères terroristes dans plusieurs localités aux alentours de Ouahigouya, dont Boundoukamba, Kebakoro, Boukere, Kalo, Thiou, Nimbou, Simn Dinguiri, Koumbri et Niniguin.

Au Centre-Ouest, c’est l’opération « NPOUPO » qui s’est déroulée, entre le 25 et le 29 mai 2023, pour « nettoyer » les localités de Boum, Kalabo, Zélassé, Gossina, Nagarpoulou, Koualio, Zamo et aux environs de Tenado.

Au bilan, l’armée annonce avoir détruit cinq bases terroristes, neutralisé neuf terroristes, désamorcé des engins explosifs et récupéré de l’armement, des moyens roulants et du matériel de campement.

Quant à « Boulgou 2 » dans le Centre-Est, il s’agit essentiellement de « traquer les terroristes qui sévissent dans la zone afin de ramener la quiétude au sein des populations et notamment sur la RN16 menant à la ville de Bittou », souligne le bulletin.

Là également, l’armée annonce avoir engrangé « d’importantes victoires » à travers la neutralisation de plusieurs terroristes et engins explosifs improvisés.

Les opérations de reconquête du territoire se poursuivent avec un engagement de plus en plus intense des FDS et des VDP, assure l’armée.

Sidwaya.info