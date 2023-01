Situation nationale : le PNUD et le Canada disposés à accompagner la Transition

Le Premier ministre Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a reçu en audience, successivement, la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Elsie Laurence-Chounoune et l’ambassadrice de Canada au Burkina Faso, Lee-Anne Hermann, le vendredi 27 janvier 2023, à Ouagadougou.

Le partenariat entre le Burkina et le Canada est excellent. C’est ce qu’a fait savoir son ambassadrice, Lee-Anne Hermann, à l’issue d’une audience avec le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, le vendredi 27 janvier 2023, à Ouagadougou. A en croire Lee-Anne Hermann, l’objectif de cette visite chez le chef du gouvernement, était de discuter de la collaboration entre les deux pays, sur le plan d’actions de stabilisation et de développement du Burkina Faso. La diplomate a soutenu que la collaboration entre son pays et celui des Hommes intègres date de 60 ans et se renforcera pour le bonheur des citoyens des deux états. Pour elle, la célébration des 60 ans de collaboration, qui a eu lieu en 2022, est très significative pour le renforcement des liens existants entre les populations Burkinabè et Canadiennes.

« Nous sommes ici pour accompagner le pays », a-t-elle soutenu. Selon Lee-Anne Hermann, dans le cadre de cette coopération, le Canada intervient dans le secteur de la santé, de l’éducation, de la croissance économique durable, la cohésion sociale, la paix, le secteur humanitaire, etc. En plus, elle a affirmé que son pays demeure l’un des plus grands investisseurs privés au Burkina surtout dans le secteur minier constituant, de son point de vue, un aspect important dans la croissance économique du Burkina Faso. Avant l’ambassadrice canadienne, le chef de l’exécutif s’est entretenu avec la représentante résidente du Programme des Nation unies pour le développement (PNUD), au Burkina Faso, Elsie Laurence-Chounoune. A sa sortie d’audience, elle a déclaré que son audience avec Me Apollinaire de Tambèla a permis de présenter le travail que le PNUD fait au Burkina Faso, les résultats acquis mais également les perspectives pour 2023. « Nous avons beaucoup discuté du positionnement du PNUD par rapport à la Transition, les projets que nous allons mettre en œuvre pour supporter cette Transition », a indiqué Elsie Laurence-Chounoune. Elle a ajouté que les domaines d’intervention du PNUD sont en droite ligne avec les priorités du gouvernement, notamment en ce qui concerne la digitalisation, la résilience, la cohésion sociale et la réconciliation nationale.

Soumaïla BONKOUNGOU &

Yasmina KABORE (stagiaire)