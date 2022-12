Transition au Burkina : la conférence épiscopale Burkina-Niger apporte son soutien

Le président de l’Assemblée législative de Transition a effectué une visite à la conférence épiscopale Burkina- Niger, le mercredi 21 décembre 2022, à Ouagadougou.

Dans la perspective de recueillir les préoccupations de la population burkinabè en matière de législation, le président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma a entamé une série de visites aux autorités coutumière et religieuse depuis le 11 novembre 2022. Cette série de visites a pris fin avec celle de la conférence épiscopale Burkina-Niger, le mercredi 21 décembre 2022, au sein du Centre cardinal Paul Zoungrana de Ouagadougou. Il a été question de remercier les autorités coutumière et religieuse pour leur apport à la consolidation de la paix et du vivre-ensemble au Burkina Faso, selon le président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma.

« Ces contacts visent à traduire notre reconnaissance aux autorités religieuse et coutumière pour leur contribution à l’édification de la paix et du vivre-ensemble au Burkina», a-t-il notifié. Il a également souligné que ces visites ont pour but de recevoir des conseils et orientations en matière de préoccupations des populations afin de légiférer autrement en prenant réellement en compte les doléances des populations dans le travail législatif. Cette visite, selon le Président de la conférence épiscopale Monseigneur, Laurent Dabiré, évêque de Dori, permettra d’accompagner la Transition dans la lutte contre le terrorisme, de s’encourager mutuellement en vue de mobiliser les forces et énergies pour pouvoir faire face au défi sécuritaire et aller au-delà de ce défi pour continuer la marche du Burkina vers un avenir radieux. Il a aussi encouragé le président Bougouma pour cette initiative qui galvanise davantage les acteurs à poser des œuvres sociales permettant de ramener la paix.

Abdel Aziz NABALOUM

Gustave KONATE (Stagiaire)