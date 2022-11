Plus de 90 000 inscrits lors de l’opération de recrutement de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), selon un communiqué du commandement de la Brigade de veille et de défense patriotique (BVDP) en date du 24 novembre 2022. L’opération d’enrôlement de 50 000 VDP, lancée le 25 octobre dernier et prolongée entre-temps jusqu’au 18 novembre, a été une vraie réussite.

Une moisson réconfortante, au-delà des prévisions, qui témoigne de l’amour des Burkinabè pour leur pays, à un moment où son existence est menacée à cause des attaques terroristes à répétition. En dépit des actes d’intimidation dans certaines localités, ils se sont bousculés dans les lieux d’enrôlement. Des personnes du troisième âge ont même répondu à l’appel. A la date du 8 novembre 2022, comme l’avait laissé entendre le Comité de réception des dossiers, le plus âgé à faire acte de candidature avait 77 ans.

Ces Burkinabè d’un âge avancé, qui n’ont certainement plus de forces pour combattre au front, ont sans doute voulu montrer à quel point ils se préoccupent du sort de la Nation. Un message qui a certainement fouetté l’orgueil de la jeunesse, qui a fait preuve d’adhésion à l’opération comme cela a été constaté.

C’est aussi le témoignage que la population a compris que son destin est entre ses mains, et que sa sécurité est d’abord sa préoccupation. Cet engouement, il faut le souligner, a été surtout favorisé par l’allègement des formalités d’enrôlement par le gouvernement, l’exemple donné par certains leaders et une communication plus accrue autour de l’opération. En conséquence, la campagne d’enrôlement à grande échelle des VDP a fait carton plein et il faut s’en réjouir sans complexe.

Il reste maintenant à faire le tri pour retenir les supplétifs aptes à répondre au défi du moment. De toute évidence, l’ensemble des plus de 90 000 inscrits ne pourra pas faire parler la poudre face aux terroristes pour plusieurs raisons. Certains d’entre eux, qui ne tiendront évidemment pas une arme, pourront servir à divers niveaux. C’est le cas de cette dame qui avait confié aux médias vouloir faire la cuisine pour soutenir les forces combattantes.

L’opération de tri pourrait aussi permettre, pourquoi pas, de détecter des infiltrations, le contexte de guerre étant propice à toutes sortes de manœuvres de l’ennemi. Peu importe le niveau d’engagement des personnes enrôlées, le gouvernement devrait tenir sa promesse d’amélioration des conditions de travail des VDP. Aussi bien sur le plan de leur rémunération, censée passer de 20 000 à 60 000 F CFA par mois que des équipements de combat. Gagner ce pari permettra, à coup sûr, de galvaniser les candidats au front et impacter positivement le combat contre les groupes armés.

L’autre challenge sera d’encadrer strictement leurs actions, pour éviter les dérives, de toute façon définies par la loi les concernant. L’enjeu est d’autant plus important que ces supplétifs seront désormais prioritaires dans les recrutements de l’armée, aux dires du Premier ministre, Me Apollinaire Kyélem de Tambèla. L’apport des VDP à la lutte contre les terroristes est inestimable et on ne cessera de le dire. Ils fournissent de précieux renseignements aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et les assistent au combat.

Le souhait est que le nouveau renfort de VDP puisse permettre de reconquérir le territoire national, où à tout le moins réduire sensiblement les actions des groupes armés. Certes, c’est une lutte de longue haleine, mais aucun sacrifice n’est de trop. Le Burkina Faso triomphera de ses ennemis. Tôt ou tard…

Par Assetou BADOH

badohassetou@yahoo.fr