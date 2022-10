Université Thomas-Sankara : la Chine offre des bourses aux meilleurs étudiants

L’ambassade de Chine au Burkina a offert des bourses aux meilleurs étudiants de l’université Thomas- Sankara, le mardi 18 octobre 2022, à Ouagadougou. Cette cérémonie a également servi de cadre pour accueillir les nouveaux apprenants de l’université.

Consciente de la place qu’occupe l’éducation dans le développe-ment d’un pays, la Chine a toujours mis ce domaine au cœur de sa coopération avec le Burkina Faso. C’est dans ce cadre qu’elle offre depuis plusieurs années des bourses aux meilleurs étudiants des différentes universités du Burkina Faso.

Cette année, 20 étudiants de l’Université Thomas-Sankara (UTS) ont bénéficié de cette bourse d’une valeur de 250 000 FCFA. La cérémonie de remise a eu lieu, le mardi 18 octobre 2022, à Ouagadougou. Aux dires de l’ambassadeur de Chine au Burkina, Lu Shan, les jeunes sont le groupe le plus dynamique et vital d’une société. Et si la jeunesse est prospère, est-il convaincu, tout le pays sera prospère. Prenant exemple sur son pays, il a fait remarquer que c’est grâce aux efforts de générations de jeunes chinois qui ont considéré la réémergence de l’Etat comme leur responsabilité, que la Chine est progressivement devenue un pays développé. Pour lui, l’ère actuelle est celle dans laquelle les jeunes du monde en général et burkinabè en particulier peuvent faire de grandes réalisations et montrer leurs talents. D’où l’intérêt, selon les autorités chinoises, d’investir dans leur éducation. Lors de la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, le président chinois, Xi Jinping, a annoncé que la Chine travaillera en étroite collaboration avec les pays africains pour mettre en œuvre conjointement les “neuf programmes”, y compris celui de renforcement des capacités. A écouter Lu Shan, cela apportera de nouvelles opportunités à la coopération sino-burkinabè dans le domaine de l’éducation. Il a donc invité les étudiants à saisir les opportunités qui leur sont offertes et à travailler afin de devenir une force vitale dans le processus de construction nationale du Burkina Faso.

Etre résilients

Il a, par ailleurs, affirmé la disponibilité de l’ambassade à les accompagner en créant des conditions favorables à leur succès et en leur fournissant une plus grande scène pour montrer leurs talents. Cette promesse du diplomate chinois a soufflé comme un vent d’espoir pour les étudiants qui avaient auparavant énuméré une kyrielle de difficultés auxquelles ils font face. Il s’agit notamment du retard académique, du manque de connexion internet, de l’insuffisance d’infrastructures, du manque de matériel didactique et du faible taux des allocations sociales. Selon le président de l’UTS, Pr Pam Zahonogo, ces difficultés sont davantage exacerbées par le nombre croissant d’étudiants affectés dans cette université. « Pour cette rentrée, près de 7 000 nouveaux étudiants se sont inscrits sur la plateforme alors que les ressources se font de plus en plus rares », a-t-il souligné. Mais, a-t-il indiqué, des efforts sont en train d’être faits par les premiers responsables de l’université et leurs partenaires en vue de trouver des solutions aux différents problèmes de l’UTS. Il en veut pour preuve la construction de deux amphithéâtres de 750 places qui seront opérationnels d’ici la fin de cette semaine.

Il a fait savoir, par ailleurs, qu’une convention a été signée avec la compagnie de téléphonie mobile Orange afin de déployer sa fibre jusqu’à l’université. Toute chose qui devrait permettre, selon le Pr Zahonogo, de résoudre le problème de connexion dans les prochains mois. Quant aux autres difficultés, il a promis que des solutions sont envisagées. Mais en attendant, il a invité les étudiants à faire preuve de résilience en vue d’un bon déroulement des activités académiques. Le représentant du Secrétaire général chargé de l’expédition des affaires courantes du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Karifa Bayo, quant à lui, a rassuré les étudiants de la volonté du département de les mettre dans de meilleures conditions d’apprentissage. A noter que l’UTS a été créée en 2007 et est aménagée sur un éco-campus d’une superficie de 1890 hectares. Elle compte trois unités de formation que sont l’UFR Sciences économiques et de gestion (SEG), l’UFR Sciences juridiques et politiques (SJP) et l’UFR Sciences et techniques (ST). Elle dispose également de deux Instituts que sont l’Institut universitaire de formation initiale et continue et l’institut de formation ouverte à distance. Deux centres universitaires, à savoir celui de Tenkodogo et de Dori et une école doctorale sont aussi rattachés à l’université.

Nadège YAMEOGO