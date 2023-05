Ville de Léo : le schéma directeur d’aménagement validé

Les Commissions communale et régionale de l’urbanisme et de la construction (CCUC-CRUC) ont validé, mardi 9 mai 2023 à Koudougou, le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) de la ville de Léo, dans la province de la Sissili.

Après l’élaboration des Schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) pour 12 villes capitales régionales du Burkina Faso, autres que celle de Ouagadougou, c’est le tour des SDAU de cinq autres communes urbaines telles, Kongounssi, Kombissiri, Léo, Toma et Zorgho, qui se sont inscrits dans cette même dynamique d’élaboration. Mardi 9 mai 2023, dans la cité du Cavalier rouge, les Commissions communale et régionale de l’urbanisme et de la construction (CCUC-CRUC) ont examiné et validé le SDAU de la ville de Léo, chef-lieu de la province de la Sissili.

Le ministre de l’Urbanisme, des Affaires foncières et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, a indiqué que le pays des Hommes intègres connait une urbanisation galopante, dont le taux est passé de 6,4% en 1975 à 22,7% en 2006. En 2016, il était à 31,50% et il atteindra, selon lui, 39,6% à l’horizon 2025. « Cette croissance est déséquilibrée, parce qu’elle est concentrée essentiellement à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, qui abritent 62% de la population urbaine », a constaté le premier responsable en charge de l’Urbanisme.

Conscient qu’une croissance urbaine non maitrisée entrave le développement des villes du Burkina Faso, le département de l’Urbanisme a jugé nécessaire, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’habitat et du développement urbain (SNDHU) et du Programme national de développement économique et social (PNDES), d’élaborer des SDAU pour l’ensemble des 49 communes urbaines du pays.

C’est la raison pour laquelle, l’adoption du SDAU de la ville de Léo, de l’avis du ministre Sidibé, est une opportunité à saisir, qui va permettre le désenclavement et le développement de cette fonction frontalière, au profit de la commune et au-delà de la région du Centre-Ouest. « L’approbation du SDAU, doit permettre d’orienter judicieusement le développement de cette ville, pour une plus grande attractivité », a-t-il précisé.

Se conformer au SDAU

Le patron en charge de l’urbanisme a défini le SDAU, comme un outil de planification spatiale urbaine, qui fixe à moyen et long terme les grandes orientations de développement d’une agglomération urbaine.

Et d’insister que la loi portant code de l’Urbanisme et de Construction, dispose en son article 22, que les aménagements et les constructions de toute nature, doivent s’opérer en fonction des orientations générales du SDAU. « Le Plan d’occupation des sols (POS), le Plan communal de développement (PCD) et tout projet d’investissement, doivent obligatoirement se conformer aux orientations du SDAU », a prévenu le ministre Sidibé.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Léo, Kassoum Koalga, a, pour sa part, noté que le SDAU de cette ville, revêt d’une grande importance pour les populations, qui sont en ligne de mire, car il va leur permettre de mieux organiser l’espace habité en fonction de leurs besoins et de rendre plus dynamique le développement socio-économique de la ville. « Léo est une zone à vocation agro-pastorale. Cependant avec la pression démographique et l’extension de la ville, nous n’arrivions pas à avoir une bonne coordination entre les sols agricoles et ceux d’habitation. Un tel SDAU va permettre de mieux assainir ce domaine », a-t-il souligné.

Afsétou SAWADOGO