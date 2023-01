Xe conférence des ministres du CODEP : Les experts balisent le terrain

En marge de la 16e édition du Salon international de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), le Comité de Coordination pour le Développement et la Promotion de l’Artisanat Africain (CODEPA) tient sa dixième conférence des ministres en charge de l’artisanat de ses Etats membres à Ouagadougou du 26 au 28 janvier 2023. En vue de préparer ladite rencontre, les experts et directeurs nationaux de l’artisanat des pays membres dudit comité ont tenu une réunion ce 26 janvier 2023 dans la capitale burkinabé.

La réunion préparatoire de la Conférence des Ministres chargés de l’artisanat des Etats membres du CODEPA a débuté ce jeudi 26 janvier 2023 à Ouagadougou. Durant 24h, experts et directeurs nationaux de l’artisanat des pays membres du CODEPA passeront en revue un certain nombre de thématiques et dresseront le bilan des activités menées en juin 2017 en République du Zimbabwe lors de la dernière conférence des ministres.

Selon le Secrétaire Générale du CODEPA, Bila Clément Ouédraogo il sera également question d’examiner l’opportunité de l’arrimage de l’organisation à l’union africaine afin que le CODEPA puisse prendre son caractère continentale. « Des aspects relatifs à la protection sociale des artisans africains seront également abordés, car ils travaillent souvent dans la précarité. Enfin la question de la formalisation du secteur à travers les TIC sera au cœur des échanges car nous sommes dans un monde digitalisé et notre secteur veut rester dans la modernité », a-t-il ajouté.

Au terme de ces 48 h de concertations, les participants venus de diverses régions feront des propositions, sur entre autres l’élaboration de stratégies communes de développement du secteur de l’artisanat ainsi que des recommandations à soumettre pour adoption à la Conférence des Ministres.

Pour le Directeur de cabinet du ministère en charge de l’artisanat,Hamed Racine Yago, se pencher sur les recommandations en vue d’opérationnaliser le système d’information permettra au secteur de jouer pleinement son rôle en matière de développement économique, social, et culturelle dans les différents pays africains.

Il a également souligné que le fait, que la rencontre se tient en marge de la 16e Edition du SIAO représente une opportunité. Car « cela va permettre au techniciens et aux premiers responsable en charge de la politique de l’artisanat africain du CODEPA, de communier et échanger des expériences avec les artisans venus de partout » a-t-il déclaré.

Créée par l’Assemblé Générale constitutive du 29 octobre 1992 la CODEPA à son siège à Ouagadougou. Elle constitue un cadre de concertation, de réflexion et d’action pour le développement de l’artisanat de ses Etats membres.

Augustin Sogoh SANOU