Boucle du Mouhoun: la police et des VDP neutralisent plusieurs terroristes

Dans la Boucle du Mouhoun, un Groupement des unités mobiles d’intervention (GUMI) de la police et des VDP ont neutralisé dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 août 2024, plusieurs terroristes et récupéré un important lot de matériels.

Dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 août 2024, une équipe mixte GUMI-VDP a tendu une embuscade à des terroristes dans la Boucle du Mouhoun. Selon des sources sécuritaires contactées par l’AIB, plusieurs criminels ont été tués et du matériel saisi.

Le butin est composé de cinq motos, des effets d’habillement militaire, des produits pharmaceutiques, de la nourriture, des téléphones portables, des chaussures et des bâches pour se protéger de la pluie et d’autres intempéries. Les boys ont également récupéré de l’armement, des rouleaux de détonateurs, des bandes de PKMS, des cartes de crédit, du matériel de couchage et du matériel mécanique.

Agence d’information du Burkina