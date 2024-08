Représentation du CBC au Togo : un maillage territorial pour plus d’efficacité

Dans le cadre du voyage de presse initié par le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) à Lomé, les journalistes ont visité, vendredi 2 août 2024, les différents bureaux du CBC au Togo, dans les villes de Tsévié, de Tabligbo et dans la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), toutes situées dans la région maritime du pays.

Le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) a un fort maillage dans la région maritime du Togo en plus de sa représentation principale de Lomé. C’est, du moins, ce qui ressort de la visite des journalistes, vendredi 2 août 2024, dans ses bureaux délocalisés à Tsévié, à Tabligbo et à la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA). Pour le représentant du CBC au Togo, Boukary Ouédraogo, ce maillage vise à faciliter la gestion du fret des chargeurs burkinabè et, bien plus, à rendre plus fluide le trafic.

Le bureau du CBC d’Adétikopé, logé au sein de la PIA et situé à une vingtaine de km de Lomé, a été le premier à être visité. Il est fonctionnel depuis mai 2024 avec une superficie de 130 ha. Un port sec y a été construit avec de grands entrepôts de plus 6000 m2 par les autorités portuaires togolaises. L’objectif est de décongestionner le port autonome de Lomé en servant de plateforme de manutention et de transbordement du fret en provenance ou à destination du port.

Sa mise en place, a-t-on indiqué, facilite, en effet, les évacuations des containers vers les pays comme le Burkina, le Mali et le Niger.

« L’orientation mère de la plateforme est de desservir les pays de l’hinterland, décongestionner le port maritime et constituer un support logistiques pour

les industriels surtout ceux orientés vers l’exportation », a déclaré son directeur général, Dominique Nyazozo.

Avec ce port sec, il s’agit, a-t-il ajouté, de transférer directement les containers sur ce terminal et les clients, au lieu de se rendre au port, font leurs formalités de leurs marchandises sur place et procèdent à leur enlèvement ou à leur dépotage. Dans ce processus, a précisé M. Nyazozo, le CBC est un partenaire clé.

C’est dans ce sens, a soutenu le directeur général de la PIA, qu’un bureau a été mis à la disposition du CBC en vue de faciliter l’assistance de ses chargeurs. « Pour le moment, nous faisons de l’assistance de nos chargeurs qui sont confrontés à des difficultés comme la lenteur de l’expédition des containers sur le site de PIA », a expliqué le chef de bureau du CBC basé à la PIA, Cheick Oumar Kaboré.

Des initiatives innovantes en perspectives

Après là, le cap a été mis sur le bureau de Tabligbo, à 70 km de la capitale togolaise. Cette localité abrite les deux principales usines de production du clinker, utilisé dans la fabrication du ciment. Ainsi, c’est dans ces unités de production du clinker que les opérateurs économiques burkinabè, qui excellent dans le domaine de la cimenterie, s’approvisionnent pour l’alimentation de leurs usines de production.

La mise en place de ce bureau, depuis 2022, dans cette partie du Togo, a donc essentiellement pour mission de gérer le fret lié au clinker. Des dizaines de véhicules y sont enregistrés par jour en direction Burkina Faso, selon les responsables du CBC au Togo. « C’est l’assistance des chargeurs, dans la répartition du fret du clinker que nous faisons », a signifié, Daouda Zangré, le chef de bureau CBC de Tabligbo.

Etant donné que c’est le lieu d’où partent les chargeurs du clinker vers le Burkina Faso, le

CBC est assisté par les représentants des faitières des transporteurs comme l’Union des chauffeurs routiers du Burkina (UCRB), notamment pour la répartition du fret.

« Nous sommes-là, auprès du CBC, pour le suivi des répartitions entre les transporteurs burkinabè et togolais », a laissé entendre Yaya Zongo, son représentant à Tabligbo.

Rencontré sur place, dans la mi-journée, Arouna Ouédraogo, a déclaré avoir rempli les formalités pour la sortie de son camion chargé de ce matériel précieux pour les cimentiers. Il a salué l’ouverture du bureau CBC à Tabligbo dans la mesure, où il permet, de son point de vue, aux camionneurs burkinabè de gagner en temps au lieu de se rendre à Lomé pour les mêmes procédures. « C’est un avantage pour nous », a-t-relevé, en substance. Ce sont près d’une centaine de camions qui sont enregistrés journellement dans ce bureau.

La sortie a également concerné le bureau de Tsévié, situé à 35 km de Lomé. L’ouverture de ce bureau, a signifié, le représentant du CBC au Togo, Boukary Ouédraogo, vise à pallier aux disfonctionnements constatés dans la gestion du fret et sert également de contrôle conjoint aux services des transports routiers et ferroviaires du Togo.

« Ici, nous contrôlons tous les véhicules en provenance de Lomé pour nous assurer si les documents sont conformes aux déclarations faites », a fait savoir le premier responsable du bureau de Tsévié, Check Oumar Saga. Le CBC entrevoit implémenter d’autres initiatives innovantes aux bénéfices des operateurs économiques burkinabè.

Soumaïla BONKOUNGOU,

depuis Lomé