Burkina : Début de la démolition des installations anarchiques sur la voie de contournement

Les autorités burkinabè ont entamé ce mardi 15 janvier 2025 une opération de démolition des installations « anarchiques » sur l’emprise de la voie de contournement de Ouagadougou.

La dite opération est menée par l’Autorité nationale de Coordination du Foncier (ANCF), en collaboration avec l’Office national du Contrôle des Aménagements et des Constructions (ON-CAC) et la Direction générale des Infrastructures et du Transport (DGIT).

Débuté dans le quartier de Roumtenga et l’operation se poursuivra le long de l’ensemble de la voie concernée. Elle vise à libérer complètement l’emprise de cette route stratégique, pour améliorer la mobilité et désengorger la capitale.

Sidwaya.info