Burkina Faso : 1269 cas suspects de rougeole détectés

Le ministère en charge de la santé a présenté le 17 février 2024 à Ziniaré l’état actuel de la situation d’une éventuelle épidémie de rougeole au Burkina Faso.

La rougeole, cette maladie très contagieuse fait des victimes au Burkina Faso. En effet, pour l’année 2023, 2 190 cas suspects dont 960 confirmés et malheureusement 5 décès ont été enregistrés.

Et à la période du 1er janvier au 10 février 2024, soit à la 6e semaine de cette année, 1 269 cas suspects de rougeole ont été répertoriés et le Burkina Faso a enregistré 4 décès.

Ces cas de rougeole concernent, selon Dr Hamed Sawadogo, les districts de Boulmiougou et de Bogodogo dans la région du Centre, de Ouahigouya dans la région du Nord, la région de Tougouri dans le centre-nord et enfin les districts de Solenzo et de Boromo dans la Boucle du Mouhoun.

Sidwaya.info