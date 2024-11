Burkina Faso : Gel des avoirs de 113 personnalités, dont l’ancien président Damiba, pour terrorisme

Le ministre de l’Économie, Dr Aboubakar Nacanabo, a signé le 19 novembre 2024 un arrêté ordonnant le gel des biens et ressources économiques de 113 personnes physiques et 2 entités morales pour une durée de six mois renouvelables.

Cette mesure vise des individus accusés de participation ou de financement d’actes de terrorisme. Parmi eux figurent l’ex-président de la Transition, Paul Henri Sandaogo Damiba, en exil au Togo, les anciens ministres des Affaires étrangères Djibril Bassolé et Alpha Barry, ainsi que des journalistes comme Newton Ahmed Barry et Abdoulaye Barry.

La sanction concerne également des officiers militaires, des cultivateurs, et des commerçants de bétail. Les groupes terroristes actifs au Burkina Faso, comme le GSIM et l’État islamique au Grand Sahara, figurent aussi sur cette liste.Consultez l’arrêté ici…arreté CCGA 18 novembre 2024_0001 (1)

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info