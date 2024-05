Burkina Faso : Les Assises nationales prolongent la Transition de cinq ans avec le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso

Prévue initialement pour le dimanche 26 mai, la décision des assises nationales a finalement été annoncée ce samedi 25 mai 2024, adoptant la reconduction de la Transition pour une durée de cinq ans, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré.

Les assises nationales ont introduit plusieurs innovations majeures dans la charte de Transition. Désormais, le Président du Faso, le Premier ministre et le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT) sont éligibles aux élections de fin de Transition. De plus, le statut du Président de la Transition a été modifié pour devenir « Président du Faso », renforçant ainsi la légitimité et l’autorité de cette fonction.

Cette reconduction de la Transition intervient dans un contexte de turbulences marquées par des défis sécuritaires, économiques et sociaux qui persistent depuis plus d’une décennie.

La prolongation de la Transition sous la direction du capitaine Traoré est perçue par beaucoup comme une étape nécessaire pour consolider les acquis et tracer une voie claire vers une stabilité durable.

Augustin Sogoh SANOU

Sidwaya.info