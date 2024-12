Un camion DINA transportant de l’huile alimentaire non autorisée a été saisi le 12 décembre 2024 par la Brigade mobile de contrôle et de répression des fraudes de la Direction régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’artisanat de la région du Sahel. Cette opération menée en collaboration avec des agents de sécurité a permis de saisir 96 cartons suite à une dénonciation.

