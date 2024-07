CAN 2025 : Répartition des équipes pour les éliminatoires révélées à Johannesburg

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé ce jeudi 4 juillet 2024, les chapeaux pour le tirage au sort des éliminatoires de la CAN, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Dans le Chapeau 1, figure les équipes les plus redoutables du continent, telles que le Maroc, leader en Afrique, le Sénégal, le Nigeria, l’Algérie, l’Égypte, le Cameroun et la Côte d’Ivoire champion en titre. Ces sélections bénéficieront d’une position avantageuse dans ce tirage, évitant ainsi de rencontrer les grands d’Afrique lors des éliminatoires. Cependant, le Chapeau 2 présente également des équipes redoutables comme le Burkina Faso, la Guinée, le Cap-Vert et le Gabon. Le tirage au sort de ce jeudi déterminera les groupes de qualification et mettra en lumière les adversaires que le Burkina Faso devra affronter pour obtenir son billet pour le Maroc.

Hubert Bado

Sidwaya.info