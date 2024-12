CASEM du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme : Réalisation d’un taux d’exécution physique de 80%

La 2ème session ordinaire du CASEM 2024 du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) s’est tenue ce mercredi 19 décembre 2024 à Ouagadougou.

À la date du 30 novembre 2024, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) a réalisé un taux d’exécution physique de 80%.C’est qui ressort de la 2ème session ordinaire du CASEM 2024 du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) tenue ce mercredi 19 décembre 2024 à Ouagadougou. Présidant la rencontre, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, l’année 2024 a été une année de consolidation des acquis et de poursuite des efforts engagés par l’ensemble des acteurs du secteur.

Ce qui a permis la bonne organisation des activités programmées. Ce sont la Semaine Nationale de la Culture (SNC), le Prix National de l’Entrepreneur Touristique (PNET), le Symposium sur granite de Laongo, la Nuit des Lompolo, le Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), les Prix Galian. En termes de réformes institutionnelles, le ministre a souligné l’adoption d’un nouvel organigramme, l’adoption de textes juridiques majeurs, l’érection de l’Agence d’Information du Burkina (AIB) en EPE, la création de l’Agence Burkinabè de la Cinématographie et de l’Audiovisuel (ABCA) et de l’Agence « Faso Tourisme ».

Malgré les défis, le directeur général des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS), Mambourou Soma, a affirmé que des résultats ont été obtenus. Il s’agit, entre autres, de l’inscription de la cour royale de Tiébélé sur la liste du patrimoine mondial ; de la tenue de l’agenda des manifestations culturelles et touristiques; du renforcement de la communication sur l’action gouvernementale; du lancement des chantiers notamment la construction du siège de la Radio-Télévision du Burkina (RTB).

Alassane KERE

Source : DCRP/MCCAT