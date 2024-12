Célébration du 11 décembre: La diaspora burkinabè au Tchad célèbre la fête nationale par une montée des couleurs

Les Burkinabè vivant au Tchad ont commémoré la fête de l’indépendance à travers une montée solennelle des couleurs au sein de l’ambassade du Burkina Faso.

Loin du pays mais attachés à la patrie ! Les Burkinabè vivant à Ndjamena, la capitale du Tchad, l’ont démontré au cours de la matinée du 11 décembre 2024. Ils se sont réunis à l’ambassade du pays des Hommes intègres au Tchad pour commémorer l’accession du Burkina à l’indépendance, à travers une montée solennelle des couleurs.

L’ambassadeur du Burkina Faso au Tchad, Boukaré Zoungrana, a rappelé le message du président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, à l’occasion de la fête nationale. « Ce message, plein de symboles, a été délivré devant la mairie de Barsalogho. Le président du Faso a souligné l’effort consenti par toutes les couches sociales et professionnelles du peuple burkinabè et a remercié pour les contributions au fonds de soutien patriotique, qui ont permis aux FDS de reprendre le territoire et de réinstaller la population », a-t-il déclaré.

Selon l’ambassadeur, le message met aussi en exergue la résilience et le courage du peuple burkinabè. « J’ai tenu à transmettre ce message à la diaspora burkinabè vivant au Tchad. Comme le président l’a dit, 2025 sera l’année du coup de grâce contre le terrorisme, pour permettre un développement endogène au Burkina Faso », a-t-il ajouté.

Il a noté que les Burkinabè vivant dans sa juridiction, au Tchad et en Centrafrique, ont régulièrement contribué au fonds de soutien patriotique et prévoient de le faire à nouveau pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité.

Présent à Ndjamena pour promouvoir le FESPACO, le délégué général Alex Moussa Sawadogo a partagé son enthousiasme de célébrer l’indépendance avec la diaspora. « C’est réconfortant de voir la communauté burkinabè unie, même en ces temps difficiles. Cela témoigne de leur résilience et de leur cohésion », a-t-il déclaré.

Nadège YE