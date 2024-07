Championnat national baseball classique U18 : Bobo-Dioulasso, meilleure ville de la saison

La ville de Bobo-Dioulasso a remporté, le 28 juillet dernier à Ouagadougou, le championnat national baseball classique U18. Elle est venue à bout (4-0) de celle de Ziniaré en finale de 5 innings.

Le baseball classique U18 a désigné son champion de la saison 2024, le 28 juillet dernier sur le terrain de la Fédération burkinabè de baseball et softball à Ouagadougou. Pour cette édition de 2024, 5 villes étaient en compétition. Il s’agit de Ziniaré, Kaya, Koudougou, Bobo-Dioulasso et bien entendu, Ouagadougou. Après trois jours de compétition, Bobo-Dioulasso et Ziniaré se sont donné rendez-vous pour la finale. En 5 innings, les finalistes ont tenu en haleine les amoureux de la discipline.

Au premier inning, l’équipe de la ville de Sya s’impose 3-0. Au second inning, elle s’impose de nouveau. Bobo-Dioulasso s’en sort avec 1 point. Au 3e inning, les deux formations n’arrivent pas à se départager. Le jeu s’équilibre avec le réveil de Ziniaré.

Malheureusement, aucune des deux équipes ne parviendra à inscrit le moindre point d’où un nul vierge à la fin de la partie. Mêmes scores à la fin du 4e et 5e inning. Ainsi, la formation de Bobo-Dioulasso s’impose (4-0) et monte sur la plus haute marche du podium. Au sortir de ce championnat, le président de la Fédération burkinabè de baseball et softball (FBBS), Ibrahima Siboré, s’est dit satisfait que la compétition ait touché tous les quatre coins du pays. « Cela signifie que la discipline évolue bien.

Le niveau aussi des joueurs nous permet de nous rassurer quant à la relève du Baseball Burkinabè », s’est-il réjoui. En rappel, Le Burkina a pris part au tournoi francophone de Baseball en mars dernier au Benin avec les catégories junior et senior. Trois nations étaient au rendez-vous. Il s’agit du Burkina Faso, le Togo et bien entendu le pays hôte. Chez les seniors, les Etalons sont champions devant le Bénin et le Togo. En Baseball5, les U20 burkinabè sont également sacrés champions.

Ollo Aimé Césaire HIEN