Don de sang: le Réseau des caisses populaires au secours des malades

Le Réseau des caisses populaires du Burkina a organisé une collecte de sang, dans la matinée du lundi 29 juillet 2024, à Ouagadougou.

Après avoir organisé la collecte de sang en mars dernier, le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) en collaboration avec SOS sang a tenu une autre journée de collecte, lundi 29 juillet 2024, dans ses locaux de Cissin, à Ouagadougou. Pour la directrice générale de la Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB), Azaratou Sondo, la colla-boration avec SOS sang est vieille d’une vingtaine d’années et s’inscrit dans la dynamique de sauver des vies à travers des dons de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS).

« Au niveau des caisses populaires, nous avons une mission à double volet. Celle économique à travers la collecte d’épargne et la formation à l’éducation financière et celle sociale qui nous oblige à mener des actions en faveur des communautés qui sont exprimées par cette journée », a-t-elle indiqué. Pour Mme Sondo, l’objectif de la collecte de cette journée est d’approvisionner le Centre de transfusion à 100 poches avec comme cible les acteurs des marchés et yaars, mais aussi, des agents de la FCPB. « Aux femmes, je les invite à donner leurs sangs, car, nous sommes des mères, des épouses et des sœurs qui donnons la vie et nous devons nous mobilisés pour donner notre sang », a-t-elle appelé.

Un besoin accru de sang

Pour le président de la Caisse populaire de Fada N’Gourma et président de la FCPB, Saïbou Nassouri, organisé une journée de don de sang, c’est contribuer à la santé de ses membres. Il a invité toute la population particulièrement les commerçants à

se joindre à eux pour la collecte. Il a également signalé qu’à l’agence de Cissin, ils sont à leur deuxième édition. « Donner son sang n’est pas synonyme de perdre son temps.

Au contraire, cela permet au corps de se régénérer, mais aussi apporter son aide non financière aux malades qui attendent de la population en bonne santé que du sang pour mieux se porter », a-t-il souligné. Aux jeunes, M. Nassouri les a invités à donner leur sang, car, c’est à partir de ce liquide que l’on aide les personnes malades à recouvrer la santé. Selon le président national de SOS sang, Jean Bosco Zoundi, à travers cette journée de don de sang, les responsables de la FCPB ont répondu à leur appel de collecte de sang en cette période de paludisme où la demande est élevée et les plus grands donneurs qui sont les élèves et étudiants sont en vacances.

« Nous sommes venus avec une prévision de 60 poches, mais nous espérons la dépassé. Car, il y a moins de trois mois, nous étions là, avec une prévision de 50 poches, mais nous avons dépassé cette prévision », a-t-il laissé entendre. Tout en félicitant la FCPB pour l’organisation, M. Bosco a lancé un appel aux autres structures à emboiter le pas à la faitière.

Donneur depuis 2002, le chargé de marketing et communication de la RCPB, Sié Albert Dabiré, a mentionné qu’il donne de son sang au moins deux fois dans l’année. Il a invité les jeunes et les femmes à manifester leur solidarité. Selon la cliente et donneur de sang à la RCPB, Marie Flora Waogo, le don de sang est un acte qui sauve des vies et améliore la santé. « Cela fait la sixième fois que je donne un peu de mon sang. Je considère cela comme un devoir citoyen pour pallier au manque de sang », a-t-elle mentionné.

Donald NIKIEMA

Adjatou Béré TRAORE

(Stagiaire)