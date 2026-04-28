Danse contemporaine: un projet pour faciliter l’insertion des jeunes artistes

Le centre de développement chorégraphique-la Termitière a présenté son nouveau projet « Ballet Dounia » au cours d’un spectacle, jeudi 23 avril 2026, à Ouagadougou.

La danse contemporaine burkinabè connaît une renaissance croissante, mais de nombreux jeunes artistes formés peinent à s’insérer professionnellement. Afin de désengorger cette problématique, le Centre de développement chorégraphique (CDC)-la Termitière a présenté son nouveau projet « Ballet Dounia » au cours d’un spectacle, jeudi 23 avril 2026, à Ouagadougou. En effet, le Ballet Dounia est une passerelle concrète entre formation artistique et insertion professionnelle. Tout en valorisant les principes de solidarité, de transmission intergénérationnelle et de professionnalisation progressive.

Au cours du spectacle, deux scènes spectaculaires de plus 30 minutes chacune ont été exécutées par une douzaine de danseurs, interprètes et chorégraphes. La première scène, « Chant d’amour » est une création chorégraphique nouvelle qui a été pensée et réfléchie par l’ensemble des interprètes, danseurs et chorégraphes. Et la deuxième scène, « D’un rêve » est un projet inspiré du poème de Martin Luther King, « J’ai fait un rêve » sur la condition des peuples noirs à travers le monde. Le directeur du CDC-la Termitière, Salia Sanou a signifié que le « Ballet Dounia » est une belle initiative du CDC-la Termitière, soutenue par le Fonds de développement touristique et artistique (FDCT). Il permet aux apprenants qui sortent des grandes écoles de danse, de devenir des artistes pleinement en conquête de l’univers artistique à travers le monde.

Donc, le « Ballet Dounia » est une cellule d’insertion professionnelle qui permet aux jeunes de pouvoir trouver leur voie. La chargée de mission au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Marguerite Douanio, s’est réjouie de l’initiative qui permet aux jeunes talentueux issus des écoles de formation de danse de s’exprimer sur le terrain et d’essayer de se frayer un chemin pour conquérir le monde de la danse contemporaine. « Le ministère en charge de la culture n’a pas hésité à accompagner l’initiative, car ce ballet est une action concrète qui vient réaffirmer notre identité culturelle », a-t-elle confirmé. Le représentant du FDCT, Crépin Kaboré, a confié que cette mise en scène, présentée avec tant d’énergie et de professionnalisme, est une preuve que les écoles de formation de danse au Burkina peuvent faire des merveilles.

« Sans nous tromper, nous pouvons affirmer avoir eu raison de faire confiance au projet en le finançant », a-t-il avoué. L’artiste danseuse interprète, Hortense Ouédraogo, fruit du CDC-la Termitière, a salué l’aventure avec le « Ballet Dounia ». « C’est toujours un grand plaisir d’être sur scène et de prendre la parole, non avec la bouche mais avec le corps », s’est-elle exprimée. Le CDC-la Termitière est une association culturelle reconnue au Burkina Faso depuis 2006. Elle œuvre au développement de la danse de création en Afrique à travers la formation, la création, la diffusion et la coopération artistique.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)