Diplomatie économique: des investisseurs italiens et italo-burkinabè reçus par le Premier ministre

En marge de la Semaine nationale de la culture (SNC), le Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce mardi 28 avril 2026, à Bobo-Dioulasso, une audience à une délégation d’investisseurs italo-burkinabè et italiens, conduite par Mme Cyrille Ganou née Badolo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la République d’Italie. La délégation séjourne au Burkina Faso dans le cadre d’une mission de prospection économique.

Avec le chef du gouvernement, les échanges ont porté sur les potentialités économiques du pays, ainsi que sur les facilités offertes aux investisseurs, dans le cadre de la politique de promotion du secteur privé et du renforcement de la souveraineté économique. « C’est une mission de prospection économique que nous avons initiée pour répondre à l’appel du Président du Faso à nos compatriotes et aux investisseurs étrangers à venir investir dans notre pays. Cette mission regroupe une vingtaine d’investisseurs qui portent des projets dans douze domaines, notamment l’énergie, l’agriculture, les infrastructures et la formation professionnelle », a indiqué l’ambassadeur du Burkina Faso en Italie, à l’issue de l’audience. Le chef du gouvernement a salué cette initiative, ainsi que l’intérêt manifeste des membres de la diaspora pour l’investissement au Burkina Faso. Il a réaffirmé l’ouverture du Burkina Faso aux partenaires sincères, disposés à accompagner la dynamique de développement du pays.

« Vous êtes les bienvenus. Toutes les compétences et toutes les expertises sont les bienvenues au Burkina Faso », a-t-il déclaré à ses hôtes, confirmant ainsi que le Burkina Faso demeure une terre d’opportunités. A cette occasion, l’ambassadeur a remis au chef du gouvernement, la vingtaine de projets élaborés par les promoteurs. Elle a salué le sens de l’écoute du chef du gouvernement et l’attention accordée aux initiatives portées par les investisseurs italiens et italo-burkinabè. « Nous repartons satisfaits, car le Premier ministre nous a rassurés quant à l’accompagnement de l’Etat. Il nous a promis que les différents projets seront examinés avec attention », a-t-elle déclaré. Ce voyage de prospection a également permis aux membres de la délégation, qui ont effectué le déplacement de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso pour prendre part aux festivités de la SNC, de constater que le Burkina Faso reste fréquentable et demeure surtout une terre d’opportunités sûre pour les affaires.

DCRP/Primature