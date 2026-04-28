Un Manifeste de bâtisseur

Tous les Burkinabè qui s’impatientaient d’avoir un document de référence de la Révolution progressiste populaire (RPP), proclamé le 1er avril 2025 par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, sont désormais servis. En marge de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a officiellement lancé, le dimanche 26 avril 2026 à Bobo-Dioulasso, le Manifeste de la RPP, en présence de ses homologues, du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga, et du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine.

Ce livre de poche de 52 pages, articulé en six chapitres, éclaire sur la vision de la RPP en matière de défense nationale et de la guerre, de progrès socioéconomique inclusif, de réarmement culturel, de diplomatie et de relations internationales, de renforcement de la gouvernance et des problématiques sociétales. Si le Manifeste de la RPP revient sur l’avènement au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré et de la rupture qu’il a opéré dans la conduite du pays, il enseigne sur les idées à mettre en œuvre pour mener le combat pour l’émancipation totale du peuple burkinabè face aux forces impérialistes prédatrices. En même temps qu’il œuvre à mettre hors d’Etat de nuire les terroristes qui endeuillent le pays depuis 10 ans, l’instigateur de la RPP travaille corps et âme à bâtir, dans l’ordre et la discipline, un pays souverain et résolument tourné vers le développement endogène. En prolongeant la lutte de son devancier et initiateur de la Révolution démocratique et populaire (RDP) d’août 1983, Feu Thomas Sankara, le capitaine Traoré entend aller jusqu’au bout de son action. Il n’est pas question de laisser les impérialistes et leurs valets locaux briser l’élan, comme ce fut le cas avec la précédente révolution.

Entre autres, à travers une rupture pleinement assumée avec l’ancienne puissance coloniale, la France, passée maitre dans l’art de faire ou défaire des régimes en Afrique, la promotion du consommons local, la relance de l’industrialisation, la promotion du financement endogène dans la lutte contre le terrorisme et la réalisation de travaux d’aménagement urbain et d’infrastructures, le guide de la RPP donne une idée du chemin emprunté pour une véritable souveraineté et un développement structurant du Burkina. En somme, faire du pays des Hommes intègres, un eldorado qui n’aura rien à envier aux autres Etats. « L’Eldorado dont rêve notre peuple, nous pouvons le créer ici ! Nous avons confiance en ce peuple », formule le capitaine Traoré dans le préambule. Porter le Burkina Faso au niveau de développement espéré de tous ne sera pas un combat facile, surtout dans un contexte de forte adversité, mais les actions entamées laissent entrevoir des lendemains meilleurs pour notre chère patrie, résiliente à tout point de vue.

Le Manifeste de la RPP, qui sert de fondement à l’action, a fixé le cap de la gouvernance et de la transformation sociale profonde du Burkina Faso. Les patriotes dignes de ce nom doivent s’approprier son contenu pour être en phase avec la vision et la dynamique enclenchée par le capitaine Traoré. Comme annoncée, le document sera traduit dans les langues officielles nationales et en Anglais pour en faciliter l’accès et la compréhension. Le Manifeste de la RPP doit être vulgarisé à l’échelle nationale et auprès des amis et sympathisants du Burkina. Il doit être connu des masses pour une meilleure implémentation et expérimentation. On ne peut pas prétendre soutenir et accompagner la RPP, tout en ignorant les idées qui sous-tendent son bien-fondé. L’engagement doit être total. C’est le lieu d’inviter les Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur à faire sien le manifeste de la RPP, vendu à 1000 F CFA l’exemplaire.

Kader Patrick KARANTAO