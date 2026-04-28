Attaque terroriste au Mali : le président de la Transition rend visite aux blessés

Le Président de la Transition, le général d’Armée Assimi Goïta, chef de l’Etat, à la suite des attaques complexes, coordonnées et simultanées survenues à Kati, Bamako, Mopti, Gao et Kidal, a rendu visite aux blessés civils et militaires au CHU Bocar-Sidi-Sall de Kati.

A son arrivée, il a été accueilli par Mme le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assa Badiallo Touré. Le chef de l’Etat a adressé ses encouragements au personnel soignant tout en saluant les efforts consentis. Aux blessés, il a souhaité un prompt rétablissement.

Le chef suprême des Armées s’est ensuite rendu au domicile du général de corps d’Armée Sadio Camara, décédé le 25 avril dernier au cours des attaques. Le chef de l’Etat a présenté ses condoléances à la famille de l’illustre défunt tout en rassurant le parachèvement de son combat pour la sécurisation de l’ensemble du territoire national.

Présidence de la République du Mali