Championnat national de lutte : les innovations de l’édition 2025

La capitale burkinabè vibrera du 14 au 18 mai prochain au rythme de l’édition 2025 du championnat national de lutte. Tout est fin prêt selon les organisateurs qui annoncent des innovations majeures pour cette année.

A quelques jours du championnat national 2025 de lutte l’heure est à l’accueil et installation des compétiteurs et la mise en place de l’arène. C’est dire donc que tout est fin prêt. « Nous sommes à plus de 80 % de mobilisation des ressources qu’elles soient humaines, matérielles ou financières », a assuré le président de la fédération burkinabè de lutte, Ousséni Kabré. Parlant de mobilisation, près de 200 athlètes et leurs encadreurs sont attendus pour ces cinq jours soit du 14 au 18 mai à l’hippodrome de Nonsin. Ces prétendant au sacre national ont été retenus à la suite des éliminatoires de zone, une innovation cette année. En effet, a expliqué le président Kabré, le pays a été découpé en quatre zones au sein desquelles les lutteurs se sont affrontés afin de désigner les meilleurs pour la phase nationale. Il s’agit de la zone du Centre, celle du Centre-Ouest, la zone de la Boucle du Mouhoun, et celle des Hauts-Bassins. Cette réorganisation a permis de concerner plus de 95% des clubs selon le président qui a précisé que seuls trois clubs n’ayant pas de lutteurs affiliés n’ont pu être représentés. L’autre innovation majeure consiste en l’accompagnement des futurs champions. « Nous voulons que nos champions aient une vie saine. La formule que nous avons trouvée c’est que si ce ne sont pas des fonctionnaires qui remportent les prix, nous allons trouver la formule en interne avec le soutien des partenaires pour accompagner les lauréats dans des projets et activités qu’ils mèneront. Nous en assurerons un suivi rigoureux afin de pouvoir aussi rendre compte aux différents partenaires plus tard », a confié M. Kabré. Il est également prévu à l’occasion, une campagne d’établissement de la carte nationale d’identité au profit de la population. «Vous apportez le nécessaire en termes de documents et les 2500 FCFA et en quatre jours vous avez votre CNIB », a-t-il indiqué. Tout en invitant tous les acteurs à s’investir pour le rayonnement de la discipline, le président Ousseni Kabré a souhaité que les techniciens soient bien inspirés dans les jugements pour assurer une compétition de belle facture.

Voro KORAHIRE