Chirurgie cardiaque: la Chine offre du matériel de plus de 120 millions F CFA

Le gouvernement chinois à travers son ambassadeur au Burkina a fait un don de médicaments, de consommables médicaux et d’instruments pour la prise en charge des interventions de chirurgie cardiaque au CHU de Tengandogo, dans l’après-midi du mercredi 14 août 2024 à Ouagadougou. Ce don est d’une valeur de plus de 120 millions F CFA.

Depuis 2020, lors de la cérémonie d’ouverture de la 73e assemblé mondiale de santé, la Chine a mis en œuvre un mécanisme de partenariat entre les hôpitaux chinois et africains. Ce mécanisme a ouvert une nouvelle voie dans la coopération sino-burkinabè. En vue d’améliorer la prise en charge des patients, le gouvernement chinois, à travers son ambassadeur au Burkina a fait un don de médicaments, de consommables médicaux et d’instruments de chirurgie cardiaque au CHU de Tengandogo dans l’après-midi du mercredi 14 août 2024 à Ouagadougou.

Ce don, d’une valeur de plus de 120 millions F CFA, constitue le deuxième du genre en moins d’un mois. L’ambassadeur de Chine au Burkina, Lu Shan a rappelé que le gouvernement chinois soutient activement le Burkina sur le volet sanitaire. Il a souligné que le CHU de Bobo-Dioulasso qui est l’un des projets largement connus en est un exemple. Ce matériel, a-t-il soutenu, est dédié au renforcement des services

de chirurgie cardiaque.

« Ainsi, quatre médecins experts chinois ont procédé aux interventions cardio-vasculaires, en collaboration avec les médecins burkinabè. Les résultats ont été satisfaisants », a-t-il relaté. Le diplomate a aussi évoqué que le gouvernement chinois initiera à l’avenir au Pays des Hommes intègres, la campagne « Pont vers le cœur » qui vise à offrir des soins gratuits pour les personnes atteintes d’une cardiopathie congénitale.

Selon Lu Shan, en septembre prochain se tiendra le nouveau sommet du forum sur la coopération sino-africaine qui influencera le dynamisme à la coopération sino-burkinabè. « La Chine continuera à soutenir le Burkina sur le plan des infrastructures, du matériel et de la formation du personnel et du bien-être de la population du Pays des hommes intègres », a-t-il conclu. Le Directeur général (DG) du CHU de Tengandogo, Lin Somda, s’est réjoui

de ce don de matériel offert par l’ambassadeur chinois. L’objectif général de ce don est de servir à la prise en charge des Burkinabè qui souffrent de pathologies cardiaques et qui nécessitent une intervention, a-t-il indiqué.

Il a signalé la présence de près 1000 personnes en attente d’une intervention. « Tout le monde n’a cependant pas les moyens de s’offrir cette opération. Ce don constitue une occasion pour prendre en charge les personnes qui sont défavorisées et qui souffrent de cette pathologie », a-t-il expliqué tout en ajoutant que ce geste de solidarité de la Chine sera bien accueilli par la population burkinabè. « Le premier don a été utilisé pour opérer 9 Burkinabè et les résultats obtenus après l’intervention sont satisfaisants », a-t-il confié. Pour lui, le don du gouvernement chinois traduit la bonne relation de la coopération entre les deux Etats, particulièrement entre l’hôpital provincial d’Anhui et le CHU de Tengadogo.

Mahamadi SEBOGO

Adjatou Béré TRAORE

(Stagiaire)