Cimenterie de Laongo : le président du Faso inaugure la CISINOB SA

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a inauguré la Société industrielle sino-burkinabè de ciment (CISINOB SA), le jeudi 20 mars 2025, à Laongo, dans la commune de Ziniaré.

La diversification de partenariats sincères et respectueux de la vision d’industrialisation du Burkina Faso se concrétise. En effet, la Société industrielle sino-burkinabè (CISINOB SA), une nouvelle industrie spécialisée dans la production et la commercialisation du ciment a vu le jour au pays des Hommes intègres. D’un coût de 26 milliards F CFA et extensible à 75 milliards F CFA, le joyau industriel, bâti sur une superficie de 12,5 ha, a une capacité de production annuelle de 750 000 tonnes de ciment. A l’ouverture, elle a créé 110 emplois permanents et 300 emplois saisonniers. Le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré cette cimenterie, le jeudi 20 mars 2025, à Laonga, dans la commune de Ziniaré. Pour le Directeur général adjoint (DGA) de la CISINOB SA, Zhang Bing, cette cimenterie de droit burkinabè pourra, à long terme, produire 1,2 million de tonne de ciment par an et créer 1 300 emplois.

« Ce projet ambitieux de la CISINOB SA témoigne de notre engagement pour le développement économique et social du Burkina. Grâce à des technologies de pointe et à une équipe qualifiée, nous produisons un ciment de qualité supérieure, tout en minimisant notre impact sur l’environnement », a-t-il soutenu.

A cet effet, Zhang Bing a confié que la cimenterie va travailler à la réduction de l’empreinte carbone en utilisant des énergies renouvelables et en procédant au recyclage régulier des sacs de ciment utilisés. Plus qu’une usine, a-t-il insisté, l’ambition est de faire la promotion de l’écocitoyenneté, tout en développant des partenariats solides avec les parties prenantes pour le bien-être des populations.

Il a, en outre, rassuré que cette usine sera un moteur de croissance économique, générant de l’emploi et stimulant d’autres secteurs d’activités. « Nous sommes convaincus que cette nouvelle infrastructure contribuera à bâtir un avenir meilleur pour notre communauté », foi de Zhang Bing. Il a, par ailleurs, rappelé que la CISINOB SA est la filiale de la Société Crewell International DMCC, basée à Dubaï aux Emirats arabes unis. « Elle a choisi d’implanter une technologie 100% chinoise en matière de production de ciment en valorisant les matières premières locales et intégrant une ligne de production d’emballages par recyclage », a précisé le DGA, Zhang Bing.

Offrir des produits de qualité irréprochable

Abordant la qualité des produits, Zhang Bing a affirmé que la société a investi dans l’équipement d’un laboratoire ultra moderne, capable d’assurer des analyses pointues des matières, et cela pour toutes les chaînes d’approvisionnement et de production, afin d’assurer un niveau de qualité irréprochable, selon les normes nationales et internationales. Il a adressé sa gratitude aux hautes autorités du pays pour leur soutien à la réalisation du projet et révélé que la cimenterie compte, à l’avenir, diversifier ses activités, en investissant dans les domaines des mines et de l’agroalimentaire.

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a indiqué que l’industrialisation constitue l’une des pierres angulaires du développement socioéconomique du pays. « Elle est un levier fondamental pour la création d’emplois décents, l’innovation et la transformation structurelle de notre économie », a-t-il dit. Il a avoué que cet acte concret qui vient encore d’être posé, par l’inauguration de la CISINOB, illustre à suffisance la dynamique d’industrialisation engagée dans le pays.

La mise en service de cette cimenterie, a-t-il poursuivi, témoigne de l’excellence des relations de coopération entre le Burkina et la République populaire de Chine. « Ces relations, qui se renforcent et se diversifient constamment, sont le reflet d’un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et la recherche d’un progrès partagé », a-t-il souligné. Et d’ajouter que la réalisation de ce projet prouve une fois de plus que le Burkina est un pays à fort potentiel d’investissement, contrairement aux discours pessimistes et alarmistes tenus dans certaines chapelles.

« Cette usine dont la production viendra consolider l’offre existante, s’inscrit parfaitement dans notre vision d’un développement endogène durable. Elle offre des opportunités d’emplois tout en contribuant significativement à la dynamisation de l’économie nationale », s’est-t-il réjoui. Il a adressé ses félicitations aux promoteurs de la CISINOB qui ont travaillé à l’aboutissement de ce projet d’envergure, en dépit des tentatives diverses de les en dissuader.

Il a également saisi l’opportunité pour inviter les acteurs industriels intervenant dans le domaine de la cimenterie à s’investir pleinement afin d’offrir aux consommateurs des produits de qualité à des prix accessibles. « Nous attendons donc d’eux, une baisse généralisée des prix du ciment. Toute chose qui contribuera à la réalisation d’infrastructures de qualité et de logements décents pour les populations », a souhaité le capitaine Ibrahim Traoré.

Adama SAWADOGO